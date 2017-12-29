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    Dünyanın bütün hacker’leri toplandı

    İHA
    29.12.2017 - 12:22 | Son Güncelleme:

    Avrupa’nın en büyük ‘Hacker Kongresi’, Almanya’nın Leipzig kentinde başladı. 15 bin hackerin katıldığı kongrede, bilgisayar teknolojisinin ve internet uygulamalarının zayıf noktaları tartışılacak.

    ALMANYA’nın Hamburg şehrinde beş yıl düzenlendikten sonra bu yıl ilk kez Leipzig’de yapılan Chaos Communication Congress, Avrupa’nın en büyük hacker kongresi olarak kabul ediliyor. Leipzig’de, Chaos Computer Club (CCC) tarafından düzenlenen ‘Hacker Kongresi’ne yaklaşık 15 bin Enformasyon Teknolojileri-IT uzmanı katılıyor.

    Dünyanın bütün hacker’leri toplandı

    Kongrede konuşan hacker ve medya sanatçısı Tim Pritlov, katılımcıları dijital toplum için hareket seçenekleri geliştirmeye çağırdı. Pritlov, “Bu konferans ütopyadır. İçinde yaşadığımız zamanın 30 yıl ilerisinde olmayı gelecekte de sürdürmemiz önemlidir” dedi.
    Kongrede, konuşmacılar ve katılımcılar bilgisayar teknolojisinin ve internet uygulamalarının zayıf noktalarını, telekulak saldırılarını ve bilgi koruma konularını ele alacaklar. 1986 yılının Nisan ayında kurulan Chaos Communication Club’ün 5 bin 500 üyesi bulunuyor. Chaos Communication Congress, Hamburg ve Berlin’den sonra ilk kez Leipzig şehrinde düzenlenmeye başlandı.

    Dünyanın bütün hacker’leri toplandı

    Dünyanın bütün hacker’leri toplandı

    Dünyanın bütün hacker’leri toplandı

    Dünyanın bütün hacker’leri toplandı

    Etiketler: kongre
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