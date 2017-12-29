Dünyanın bütün hacker’leri toplandı

ALMANYA’nın Hamburg şehrinde beş yıl düzenlendikten sonra bu yıl ilk kez Leipzig’de yapılan Chaos Communication Congress, Avrupa’nın en büyük hacker kongresi olarak kabul ediliyor. Leipzig’de, Chaos Computer Club (CCC) tarafından düzenlenen ‘Hacker Kongresi’ne yaklaşık 15 bin Enformasyon Teknolojileri-IT uzmanı katılıyor.

Kongrede konuşan hacker ve medya sanatçısı Tim Pritlov, katılımcıları dijital toplum için hareket seçenekleri geliştirmeye çağırdı. Pritlov, “Bu konferans ütopyadır. İçinde yaşadığımız zamanın 30 yıl ilerisinde olmayı gelecekte de sürdürmemiz önemlidir” dedi.

Kongrede, konuşmacılar ve katılımcılar bilgisayar teknolojisinin ve internet uygulamalarının zayıf noktalarını, telekulak saldırılarını ve bilgi koruma konularını ele alacaklar. 1986 yılının Nisan ayında kurulan Chaos Communication Club’ün 5 bin 500 üyesi bulunuyor. Chaos Communication Congress, Hamburg ve Berlin’den sonra ilk kez Leipzig şehrinde düzenlenmeye başlandı.