 Dünyadan şans getirdiğine inanılan 6 ritüel

FRANSA
Aman basma demeyin, basın!
Fransa’da yolda köpek dışkısı gördüğünüzde sakın kaçmayın ya da basacak insanı uyarmayın. Çünkü inanca göre köpek pisliğine sol ayakla basmak iyi şans getiriyor. Ancak sağ ayakla basarsanız durum tam tersi; kötü şans sizinle olacak.
İSPANYA
Üzüm gibi şansın olsun
İspanya’da yeni yıla girmeden önceki gün insanlar 12 adet üzüm yiyorlar. Her bir ay için bir üzüm yemenin yeni yılda kendilerine şans getireceğine inanıyorlar. Makul bir ritüel.
RUSYA
Talih kuşu size de kondurabilir
Bu inanış bizim ülkemizde de geçerli biliyorsunuz. Eğer kafanıza kuş pislerse bu şansa yorulur ve hemen bir piyango bileti bayisi aranır. Aynı şekilde Rusya’da da eve ya da arabaya kuş pislemesi şans olarak görülüyor.
ÇİN
Şans kapıyı çalıyor
Çin’in batıl inancı çok mantıklı ve yararlı. Çin’de insanlar şansın ön kapıdan içeriye girdiğine inanıyorlar. Bu nedenle de evlerinin önünü her daim temiz ve düzenli tutuyorlar. Şans beğenmezse geri dönebilir.
İNGİLTERE
Günaydın demeden önce tavşan!
İngiltere’de insanlar her ayın ilk günü gözlerini güne açar açmaz “Tavşan” diyorlar. Bunu yapmanın ay boyunca kendilerine şans getireceğine inanıyorlar. Oldukça sevimli ve eğlenceli bir inanış değil mi?
İSVEÇ
Dikili bir ağacımız olsun
İsveçliler evlendikten sonra evlerinin bahçesine bir ağaç dikiyorlar. Bu ağacın kendilerine hayatlarında şans, bereket ve doğurganlık getireceğine inanıyorlar. En mantıklı şans ritüellerinden biri olduğu kesin.
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