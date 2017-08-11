Dünyadan itidal çağrısı

ABD ile Kuzey Kore yönetimleri arasındaki tansiyonun düşmemesi ve açık savaş tehditlerinin gelmesinin ardından dünyadan itidal çağrıları gelmeye başladı.

- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang’ın yaptığı açıklamada “Çin tarafı, tüm tarafların sözlerinde ve eylemlerinde dikkatli olacağını, durumu yatıştırmak ve karşılıklı güveni sağlamak üzere çaba göstereceğini umuyor” denildi. Pekin, ‘eski tarz güç gösterilerine ve durumu şiddetlendirici yollara girilmemesini’ beklediğini belirtti.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel de Kuzey Kore ile ABD arasındaki soruna askeri bir çözüm olmayacağını kaydetti. Merkel, “Bu soruna askeri bir çözüm görmüyorum. BM Güvenlik Konseyi’nde çalışmaların devam etmesini ve özellikle de ABD ve Çin’in dahliyle ülkeler arasında sıkı bir işbirliği olmasını gerekli görüyorum” dedi. Merkel, “Almanya, askeri olmayan çözümlere yoğun olarak dahil olacak. Ancak retoriğin sertleşmesi yanlış cevap” ifadelerini kullandı.

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington ve Pyongyang’dan Kuzey Kore’nin nükleer programına dair retoriğin yükseldiğini, Moskova’nın ise sağduyunun galip gelmesini beklediğini söyledi. Lavrov, “Krizi yatıştırmak için daha güçlü ve daha akıllı olan taraf ilk adımı atmalı” dedi. Rus bakan, Çin yönetimiyle beraber hazırladıkları ve Kuzey Kore’nin füze testlerini dondurmasını, karşılığında ABD ve Güney Kore’nin ortak tatbikatları durdurmalarını içeren plana işaret etti ve taraflara bu planı kabul etmeleri çağrısı yaptı.

‘ABD SALDIRIRSA ÇİN TARAFSIZ KALMAZ’

Çin’in devlet gazetelerinden Global Times’ta yayınlanan bir makalede “Eğer Kuzey Kore füze saldırısı yapıp ABD toprağını tehdit ederse ve ABD misilleme yaparsa, Çin tarafsız kalacağını açıkça göstermeli. Eğer ABD ve Güney Kore saldırı düzenleyerek Kuzey Kore rejimini yıkmayı ve Kore Yarımadası’nın siyasi modelini değiştirmeyi denerse, Çin onların bunu yapmasını engellemeli” denildi.