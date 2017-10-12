Dünya'daki idamların yüzde 87'si 4 ülkeden

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres 'İdama Karşı Uluslararası Gün' olarak belirlenen 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin (OHCHR) verilerine göre dünyadaki kayıtlı idamların yüzde 87'sinin İran, Irak, Çin ve Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

BU YÜZYILDA YERİ YOK

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre 'İdam cezasının 21. yüzyılda yeri olmadığını' söyleyen Guterres, "Hala bu barbarca eylemi sürdüren ülkelere çağrı yapmak istiyorum: Lütfen idamı durdurun" dedi.

BM üyesi olan ancak hala idam cezası uygulayan ülkelere, idamı durduran ya da askıya alan 170 ülkeye katılmaları çağrısında bulunan Guterres, adaletin yanlış uygulanmasının 'ödenmesi imkansız yüsek bir bedeli' olduğunu vurguladı.