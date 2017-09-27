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Hürriyet >Ekonomi>'Dünyadaki her 4 şirketten 3'ü etkiliyor'

'Dünyadaki her 4 şirketten 3'ü etkiliyor'

Hürriyet Haber
27.09.2017 - 16:57 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 19:08

Doğan Sigorta Brokerlik A.Ş. CEO'su Selcen Gür, son dönemlerde mevsimlerde yaşanana ciddi değişim ile birlikte ortaya çıkan yüksek mali kayıplara işaret etti.

"Son dönemde yaşanan olaylar hayatımızı sadece fiziksel hasarlar olarak değil maddi kayıplar anlamında da etkiliyor" diyen Selcen Gür açıklamasının devamında "Örneğin bir inşaat şirketi, hava şartlarından dolayı teslim etmesi gereken işi zamanında teslim edemiyor, inşaatı durma noktasına geliyor. Her ülkenin belli kanunları var ve belli derecelerin altında-üstünde inşaat işçilerini çalıştıramıyorsunuz veya havadan dolayı inşaat malzemelerinizin nakliyesini yapamıyorsunuz. Neticede inşaatınız duruyor ve çok ciddi finansal kayıplar yaşıyorsunuz" dedi.

"Mevsim anormallikleri ve ekstrem hava olayları günümüzde 5 kat oranında artmış durumda" diyen Gür  "Dünyadaki her 4 şirketten 3’ü hava koşullarından ekonomik olarak etkileniyor. Avrupa ülkelerinin yüzde 39’unun GSMH sı havaya duyarlı. Fransa, yaşadığı kuraklık krizinde buğday üretiminde yüzde 20lik bir azalma yaşadı. Aşırı yağmurlar, Tuna nehri boyunca uzanan verimli deltada 1 milyar Euro tutarında bir kayba neden oldu. ABD kuraklık nedeniyle son 10 yıl ortalamasının yüzde 60 altında mısır üretimi gerçekleştirebildi" dedi.

Yaşanan felaketlerden bazı sektörlerin daha fazla etkilendiğine vurgu yapan Gür  Hava koşulları yiyecek-içecek, perakende, enerji, ulaşım ve turizm sektörlerini de birincil derecede etkiliyor. Özellikle aşırı soğuk hava, dolu, sel, buzlanma ve kar ulaşım sektörünü vuruyor. En çok da hava yolu şirketlerinin maliyetleri ciddi anlamda artıyor" dedi.

Selcen açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Peki sigortacılar bu parametrelerle nasıl risk hesaplıyorlar ve müşteriler kendilerini nasıl korumaya alabiliyorlar? Siz müşteri olarak geçmiş datalarınızdan yola çıkarak işinizin hava koşullarından hangi oranda etkilendiğine bakıyorsunuz ve sizin için en büyük riski tanımlıyorsunuz. Dolu mu, kuraklık mı, don mu, sel mi, aşırı yağmur mu gibi. Bu riskler gerçekleştiğinde yaşayacağınız kaybın tutarını ve artacak maliyetlerinizi tanımlıyorsunuz.
Sonrasında bu riskin yaşanacağı bölgeyi ve dönemi belirliyorsunuz. Şu ayda şu kadar günü geçen dolu/kuraklık /yağmur/soğuk hava vs. sonucu şu kadar zararım olur diye sigortacınızla birlikte riskinizi tanımlıyorsunuz ve teminatınızı oluşturuyorsunuz. Sigortacınız da size bu teminat karşılığı bir prim hesaplaması yapıyor.
Bu sayede beklenmedik ve aşırı değişken hava koşullarından dolayı yaşayacağınız maliyet artışlarını ve gelir kayıplarını sigortalamış oluyorsunuz. Böylelikle, mevsim anormalliklerinden kaynaklanacak gelir kayıpları ve zararlara karşı firmanızı güvence altına alınıyor" 

Etiketler: SELCEN GÜR , Sigorta , Afet
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