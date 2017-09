Dünyada Türkiye Türkiye’de sizin kentiniz

Gülşah Erkaya yazıyor

Gaziantepspor Birinci (şimdi ki Süper Lig) Lig’e çıktığında kulübün başkanı olan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep’de atasözü gibi bayraklaşan “Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep” sözünü söylediğinde, Türk sanayisinde olduğu kadar futbolunda da Gaziantep fırtınası esiyordu.

Belediye başkanlığı ile birlikte kulüp başkanlığını da devralan Celal Doğan döneminde ise hem Anadolu Kaplanı Gaziantepspor, hem de Gaziantepspor Başkanı Celal Doğan efsaneleri doğdu.

TAKIM KÜME DÜŞERSE ŞEHİR DE DÜŞER

Belediye başkanlığını kaybetmesinin ardından kentten takıma yeterli ilgi ve desteği bulamayan Celal Başkan’ın, kulüp başkanlığı koltuğunu bırakırken söylediği bir çift söz de bugün hala O’nun adının geçtiği yerlerde söylenmektedir. Ne demişti Celal Başkan: “Bu takım küme düşerse, şehir de küme düşer”...

Celal Doğan’ın ardından Gaziantepspor’da yönetimi devralan İbrahim Kızıl, kendisi, takım ve kent için zor geçen iki sezonun ardından, her şeye rağmen hem takımı hem de kenti kümede tutmayı başararak, “artık işi öğrendi” dedirten, nispeten rahat olduğu bu sezona başladı.

Zor geçen ve birkaç cepheden birden taarruz yediği ilk iki sezonda hem sağlığını hem de maddi manevi varlığını harcayan İbrahim Kızıl, en zor günlerinde yine kendi ismiyle özdeşleşen şu sözü söyledi: “Gaziantepspor’a başkan olmak için, Gaziantep’e hizmet etmek için, Gaziantep’i sevmek için Gaziantep’te doğmak şart mı?”.

KENT YALANLARI, KENTLERİN ve KENTLİNİN HAFIZASI

Dün Gaziantep SANKO Okulları’nda Gaziantepspor basın sözcüsü Mehmet Kızıl, Nurullah Sağlam, futbolcular, Taraftar Derneği yöneticileri ile Okul’un öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı bir panel düzenlendi.

Küçücük bir öğrenci kardeşimiz “Celal Doğan şampiyon olacağımız sene neden maçı Fenerbahçe’ye sattı?” diye sordu. Panelistlerin, “Asla böyle bir şey olmadı. Futbolun ve sporun içerisinde her sonuç var.” gibisinden verdiği cevapların ise soruyu soran ufaklığı tatmin etmediği her halinden belliydi. Kentli hala takımından çok, nereden çıktığı belli olmayan, ispatlanamamış, ispatlanması ve aklın alması mümkün olmayan, ama her şeye rağmen hem tribünlerde hem de kent sokaklarında yankılanıp duran masallara inanmayı tercih edebiliyor.

BEN TAKIMA TAKIM DEMEM TAKIM BENİM OLMAYINCA

Gaziantep’de hala açık gizli bir iktidar mücadelesi sürüyor. Neyse ki yine açık ve gizli taraflar artık bu mücadeleyi takıma zarar vermeden yapabilmeyi öğrendiler. Kızıl yönetiminin ilk iki yılında ne yazık ki böyle değildi ve bu dönemler gerçek anlamda Gaziantepspor’un ucuz yırttığı dönemlerdi.

BU YAZI TOPARLANABİLİR Mİ?

Zor ama deneyelim. Çok kısa ve vurucu kısımları ile Gaziantep üzerinden özetlediğimiz kent takımlarında yaşanan bazı olaylar, hem takıma hem de şehre büyük zararlar veriyor.

Ve bu olaylar sanki aynı şablondan çıkmış gibi bir çok kent takımında yaşanıyor. Oysaki Celal başkanın sözü kulaklara küpe olmalı. Kenti korumak için takıma sahip çıkılmalı. Süper Lig’de bir takıma sahip olmanın nimetleri, bazı çıkar çatışmaları ve çekişmelerin mutlaka önüne konulmalı.

Günümüzde bir kentin gündemde olması ve kalmasının, iyi bir imaja sahip olmasının en önemli sac ayaklarından birisi futbolda başarıdır.

Kocaeli’ye 5 atan Gaziantepspor ve tabi ki Gaziantep, bir haftadır ulusal medyada ismini geçirme rekorları kırmaktadır.

Bir zamanlar 1. Ligde fırtınalar estiren Adana, Mersin, İzmir, Diyarbakır, Van, Kahramanmaraş gibi kentlerimiz ve takımları, 1 numaralı ligde oynarken harcadıkları para ve mesainin kat be kat fazlasını, bu lige geri dönmek için harcadıkları halde, geri dönemediler.

Bir zamanlar isimleri gazete manşetlerinden inmeyen, TV haberlerinde dillerden düşmeyen bu kentlerimizin yerini şimdi Sivas, Kayseri, Kocaeli, Antalya, Konya, Denizli... gibi başka Anadolu kentleri aldı.

YENİLENİN YENİLMEYİN

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ve futbol aşığı Nejat Koçer’in bir sözü. “Yenilenin yenilmeyin”...

Ben Anadolu takımlarının ve kentlerinin sportif başarıyı ne kadar zor elde ettiğini ve elde tuttuğunu bilen, yaşayan birisiyim. Kentimi de takımımı da çok seviyorum. Takımı olan tüm şehirlerimizin insanlarının da benim gibi düşündüğüne inanıyorum.

Anadolu futbolunun ve paralelinde şehirlerinin gelişmesi için, gündemde yer almak ve kalmak için, başarıyla gururlanmak ve mutlu olmak için takımlarınıza sahip çıkın. Kısır çekişmeler ve döngüler içinde kalmayın. Yenilenin, yenilmeyin. Kentinizin gelişmesi için. Ülkemizin gelişmesi için. “Dünyada Türkiye, Türkiye’de sizin kentiniz, kentinizde de takımınız” olsun. Unutmayın, Süper Lig’den düşmek, sadece Süper Lig’den düşmek değildir...