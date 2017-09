Dünyada Türk mavisi atağı

Filli Boya, “Türk mavisi” olarak bilinen turkuaz üzerine uzun zamandan beri yürüttüğü çalışmaları tamamladı, turkuazın 48 tonunu üretmeye, aynı zamanda da Türk mavisini dünyaya tanıtmaya başladı. Selçuklu, Osmanlı eserlerinin de taranmasıyla ortaya çıkarılan çalışmada sanat tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu’yla çalışan Filli Boya, 17 ülkeye ihracat yapıyor. Filli Boya’nın sahibi Betek Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, “Amacımız bu topraklardan çıkmış, tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan turkuazı dünyaya tanıtmak” diyor. Dünyanın farklı dillerinde “turquoise”, “türkis” gibi sözcüklerle karşılık bulan turkuaz renginin tanıtılması için Prof. Dr. Gül İrepoğlu’yla işbirliği yapan ve “Turkuaz Gökyüzünün ve Yeryüzünün Mirası” adında kitap da çıkaran Filli Boya, Selçuklu, Osmanlı tarihi eserlerini tarayarak yaptığı çalışmayla aynı zamanda kültürel mirasa da işaret ederek Türkiye’nin tanıtımını da yapmayı bir sosyal sorumluluk olarak görüyor. Küçükoğlu, “Daha çok turkuaz rengi satalım gibi bir amacımız yok, turkuaz rengini tanıtmak gibi bir amacımız var” diyor.

ALMANLARLA İŞBİRLİĞİ

Filli Boya’nın yenilikçi yönlerini de anlatan Küçükoğlu, Filli Boya’nın mantolama ve boya sektöründe Avrupa lideri olduğunu, ortakları Alman Caparol’ün de Almanya’nın en büyük boya şirketi olduğunu söylüyor.

Yüzde 26’sı Alman boya markası Caparol’ün olan Filli Boya, 1993 yılından bu yana Almanlarla kurduğu ilişkide de Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla da farklı bir konuma geldi. Küçükoğlu, “1993 yılında lisans anlaşması yaptığımızda her şey farklıydı. Bilgiyi onlardan alıyorduk. Zaman içinde başarılı olduğumuzda ortak olmak istediler. Şu anda geldiğimiz noktada yaptığımız ARGE çalışmalarını onlar takip ediyor. 3 bin bayimize Renxmatik dağıttık. Bu makineyle her bayimizde istenilen her renk üretiliyor. Bu sistemi de Almanya’ya satar hale geldik” diyor.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Filli Boya 2016 yılında 1 milyar 100 milyon lira ciro yaparak sektör lideri oldu. 1200 çalışanı olan şirketin, Gebze ve Kayseri’de fabrikalarına ek yatırımlar da geliyor. Filli Boya 120 milyon lira yatırımla Balıkesir’de, 15 milyon lira yatırımla da Rize’de fabrika kuruyor.