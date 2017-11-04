Dünyada ilk ve tek! Sakarya'da kuruldu...

Renginin mavi olmasıyla dikkat çeken “Mavi Yumurta” dünya çapında seri üretimde yapılmıyordu. Köylülerden toplanarak az sayıda piyasaya sürülen mavi yumurtanın fiyatı da bu sebeple fazlaydı. Sakarya’da bugün açılışı yapılan dünyanın en büyük mavi yumurta çiftliği ile artık herkes eve mavi yumurta girebilecek. Türkiye’deki çeşitli yerlerinden safkan, “Americauna” ırkı tavuklar toplanarak mavi yumurta üretimi başlandı.

Çiftlik yarıca dünyadaki en büyük mavi yumurta üretim tesisi olarak açılacak. Firma yetkilileri bunun tescili için Guinness’e de başvuruda bulundu. Açılışta Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural’da inceleme ve uygunluk için açılışta bulundu.

"FİYATINI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Çiftliğin sahibi Mehmet Aydın, mavi yumurtanın selenyum oranının çok yüksek olduğunu belirterek, “Bu kadar faydalı bir yumurtanın, herkes tarafından tüketilebilmesi için şu an piyasada en az 10 lira olan mavi yumurtanın fiyatını düşürmeye çalışıyoruz. Kendi şarküterilerimizde şimdilik 6 liraya satılan yumurtanın önümüzdeki dönemlerde 2 liraya satılmasını hedefliyoruz” dedi.

MAVİ YUMURTA NEDİR?

Mavi yumurtanın protein değer diğer yumurtalara göre daha fazla. Enerji değeri daha yüksek, yağ ve kolesterol oranı düşük ve içinde yüksek miktarda A,D,E ve B vitaminleri bulunuyor. Kalp ve damar hastaları tarafından güvenle tüketilebilir. Demir açısından zengin olan mavi yumurta birçok hastalığın tedavisinde kullanılırken, çocuklar ve kadınlarda kemik erimesinin önüne geçilmesinde son derece önemli.



Mavi yumurtanın ırkı diğerlerine göre diğerlerinden daha üstün olduğu saptanmış ve insan sağlığı açısından önemi Tarım Bakanlığı laboratuvarları tarafından da onaylı.