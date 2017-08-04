Dünyada ilk olacak! İnşası başladı...

Bu yaz Kuzey Denizi’nde inşa edilmekte olan beş adet rüzgar türbini, dünyanın ilk yüzen rüzgar çiftliği olma özelliği gösteriyor.

Bu yıl Norveç’te yapılan türbinler, okyanus üzerinden İskoçya’ya taşındılar. Burada, kıyıdan uzakta, deniz üzerinde faaliyet gösterecek olan türbinlerle ilgili proje, Hywind Scotland olarak adlandırılıyor ve bu proje yaklaşık 253 milyon dolara mal oldu.

Bu yıl enerji üretmeye başladığında ortalama 20.000 evin enerji ihtiyacını karşılaması beklenen projenin arkasındaki firma Statoil, Norveç hükümetine ait bir enerji firması.

Aşağıdaki slaytlara göz atarak türbinlerin nasıl çalıştıklarına ve bir zamanlar ‘çılgınca’ olarak nitelendirilerek göz ardı edilen projenin nasıl hayat bulduğuna bir göz atalım.

Yüzen rüzgar türbini çiftliğini oluşturacak deneysel türbinler. Yaklaşık 80 metresi suyun altında kalacak olan platformun 180 metrelik bölümü su üzerinde olacak şekilde tasarlanmış.

Türbinler suyun yüzeyinde üç yönde sürüklenebiliyorlar. Aynı zamanda çapalarla deniz yatağında tutulacak olan türbin platformu üzerinden çekilecek uzun kablolarla kıyıya elektrik aktarımı yapılacak.

Rüzgar çiftliği İskoçya sahilinden 30 km içerde olacak. Bu resimde Kuzey Denizi’nde çekici botla çekilen bir rüzgar türbini görüyoruz.

Yüzdürme teknolojisi türbinlerin daha derin sularda yüzmelerine imkan veriyor.

Her bir türbinin boyutu 258 metre yüksekliğinde ve her bir pervane ise 75 metre uzunluğunda.

Türbinlerin ağırlıkları ise 11.500 ton.

Bu türbinleri inşa etmek 6 ay zaman aldı ve yaklaşık 6.3-8.9 milyon dolara mal oldu.Her bir türbin, altı megawat enerji üretecek şekilde tasarlanmış. Tüm türbinler, İngiltere’de 20.000 evin enerji ihtiyacını karşılayacaklar.

İnsanlar, Statoil’in bu fikrinin çılgınca olduğunu düşünmüşlerdi ama şimdi gerçekleşiyor.