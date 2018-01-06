 Dünyada ilk kez İstanbul’da oluyor Milyonlar havada uçuşacak

ŞUBAT ayında tekne ve yat sektörünün kalbi İstanbul’da atacak.

En büyük yat ve tekne üreticilerinin milyonlarca lira değere sahip ürünleri İstanbul’da meraklılarıyla buluşacak. Ancak İstanbul’da bu yıl bir ilke imza atılacak. Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen ‘Boatshow’lardan farklı olarak İstanbul’da aynı anda iki noktada ‘boatshow’ düzenlenecek. Bunlardan ilki CNR Avrasya Boat Show Fuarı, 10 Şubat’ta başlayıp 18 Şubat sonu son bulacak. Diğeri ise 17-25 şubat arasında hem kara hem de denizde Tuzla’da Viaport Marina’da düzenlenecek olan Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı. CNR Avrasya Boat Show Fuarı’nın son hafta sonu ile Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı’nın ilk hafta sonunun aynı tarihleri gelmesi dünyada bir ilk olmaz özelliği taşıyor. Yetkilerin verdiği bilgiye göre dünyanın hiçbir kenti aynı anda iki ‘boatshow’a ev sahipliği yapmazken, İstanbul’da iki fuar arasında büyük rekabetin yaşanacağını belirtiyor.

3500’ÜN ÜZERİNDE DENİZ ARACI

İstanbul’da 10 Şubat’ta başlayacak ilk ‘boatsow’ olan CNR Avrasya Boat Show Fuarı ile ilgili bilgi veren fuar yetkilileri, “Dünyaca ünlü markaların mega yat, tekne ve yelkenlilerinin yanı sıra sektöre ait tüm aksesuar ve ekipmanları CNR EXPO Yeşilköy çatısı altında buluşacak.Denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markasına ait 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracı, on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin beğenisine sunulacak. Princess, Sanlorenzo, Prestige, Hanse, Christ Craft, Cranchi, Mengiyay, Momenta, Es Line, San Boat, Targa, Formula, Zar Boat, Joker Boat, Honda, Mercury, Yamaha, Suzuki, Evinrude, Tohatsu, Quicksilver, Lombardini, Yanmar, Man, Seadoo gibi dünya denizcilik sektörünün önde gelen çok sayıda markası en yeni modellerini CNR EXPO Yeşilköy’de sergileyecek” dedi.

200’ÜN ÜZERİNDE MARKA

17 Şubat’ta başlayacak Tuzla Viaport Marina’da düzenlenecek Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı’nın aynı anda hem karada hem de denizde düzenlenmesi sebebiyle katılımcılara büyük kolaylık sağladığını belirten Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı yetkilileri, “Fuarımız, denizciliğin merkezi olan Tuzla’da ve marinada düzenlenmesi sebebiyle katılımcılara daha fazla tanıtım imkanı ve daha lojistik imkanlar sağlıyor. Denizde de olduğumuz için 25 metre üstü tekneler de fuara katılabilecek. Fuar, 25 bin metrekaresi kapalı, 25 bin metrekaresi deniz üstünde olmak üzere 50 bin metrekare alanda düzenlenecek. Sektörün devlerinin şimdiden yerini aldığı Boat Show Eurasia Kara Fuarı’nda 200’ün üzerinde dünyaca ünlü markanın ve Türkiye’nin en iyi üreticileri tekneleri sergilenecek” diye konuştu.

SÜPER YATTAN AKSESUARLARA KADAR HER ŞEY

CNR’daki fuarın 80 bin metrekare alanda gerçekleştirileceğine dikkat çeken CNR yetkilileri, “Fuarda; yat, süper yat, mega yat, motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, sürat motorları, Cruiser tekneler, Pantoon tekne jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar ve su sporlarına dair her şey sergilenecek. Fuarda sergilenecek yatlardan motor yatlara, süper yatlardan yarış teknelerine, serbest ve aletli dalış ekipmanlarına kadar denizciliğe ait her şeye deniz tutkunlarının ilgisi büyük olacak” ifadelerini kullandı.

FUAR İÇİN ÖZEL ‘MEGA YAPI’

ULUSLARARASI Boat Show Eurasia Fuarı’nda 25 metre altı teknelerin kapalı alanda, 25 metre üstü teknelerin ise denizde özel koruma altında sergileneceğini kaydeden fuar yetkilileri, “Türkiye’de Boat Show Fuarı’na özel olarak üretilen ve ‘Mega Yapı’ olarak adlandırılan dev bir konstrüksiyon yapıyı Viaport Marina’ya kuruyoruz. Hall 2, Hall 3 ve Hall 4 Almanya’dan özel siparişle bu fuar için üretildi. Tüm katılımcıların aynı salonda birbirine paralel şekilde daha görünür ve ulaşılır şekilde konumlanmasına olanak sağlayan bu ‘Mega Yapı’, sergilenecek teknelerin de sıkıştırılmadan daha rahat sergilenmesine olanak tanıyacak.

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