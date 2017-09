Dünyada eşi benzeri yok! 4 yıllık inceleme sonucu...

Kilisli Fıstık üreticisi Mümtaz Akıncı, Fıstık üretimi alanında yaptığı çalışmalar ile dünyada eşi benzeri olmayan “Akıncı” fıstığını üreterek tescilini yaptırdı.

Kilis’te uzun süreden beri fıstık üretimi yapan kendine özgü aşılama yöntemiyle özel fıstık üretti. En iyi fıstık yetiştiricisi ünvanları da bulunan Mümtaz Akıncı, ürettiği fıstıklar ile ikinci kez tescil yaptırdı. Daha önce yetiştirdiği Mümtaz Fıstığını tescil yaptıran Mümtaz Akıncı, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 4 yıldır her aşaması incelediği araştırdığı ve sonrada onay verdiği “Akıncı” fıstığının tescilini de aldı.

Kilis’te 1970’li yıllarda 5 kez üst üste Ziraat Odası Başkanlığı yapan yıllarca yerel gazetecinin yazı işleri müdürlüğünden emekli olan Fıstık üreticisi 74 yaşındaki Mümtaz Akıncı, fıstık üretimine olan merakını şöyle anlattı:

“5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra askerliğimi bitirdikten sonra istifa ederek, çiftçiliğe başladım. Bütün hevesim ağaç, doğa, bu nedenle bu fıstık ağaçlarını yetiştirdim. Antep fıstığı, Siirt fıstığı üretiyorum. Birde Akını fıstığımız meydana geldi. Akıncı fıstığı üzerine Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü çağırdım. Akıncı çeşidi fıstığı ürettiğimizi söyledim. Gelerek baktılar, bu farklı bir çeşit dediler. Ankara’dan da ekipler gelerek inceleme yaptılar. Yaz, kış demeden gelerek baktılar. Yapılan genişliğine karagöz büyüklüğüne baktılar. 4 yılın sonunda Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Akıncı fıstığının tescili yapıldı. r.”

Gazetecilerin Akıncı fıstığında nasıl bir aşılama yöntemi uyguladığını, nasıl bir yöntemle üretildiğini sorması üzerine Mümtaz Akıncı, “Oda bende kalsın söylemek istemiyorum. Zaman zaman akıncı fıstığından arkadaşlar gelerek alıyor. Kalem alıp aşılıyorlar. Benim için Kilis’e bir hizmet olmuş oldu, Kilis’e bir Akıncı fıstığı kazandırmış oldum. Kilis’in katmeri var, üzümü var, Birde akıncı fıstığını kazandırmış oldum. Bu benim için gurur meselesidir" dedi.

Akıncı, soyadını taşıyan yeni fıstık törünün özellikleri hakkında da bilgi vererek, "Akıncı fıstığı daha iri oluyor. Daha geç yetişiyor. Taze olarak satılıyor, kavrulmuş olarak satılıyor. Ben Akıncı fıstığını çoğaltıyorum. 2 bin ağaç daha aşıladım. Akıncı fıstığı Siirt fıstığının büyüklüğü gibi değil, lezzet olarak değişik, aroması değişik, ağacın yaprağı değişik, akıncı fıstığının ağacı daha yeşil, Antep fıstığının yaprağından daha genişti. İlk 1992 yılında ekilen bir fıstık, ağacında 50 kiloda verir, 25 kiloda verir, ama Akıncı fıstığı her yıl tutar genetik olarak. Antep fıstığı her yıl tutmaz bir yıl çok tutar diğer yıl az tutar, Akıncı fıstığı her yıl tutar. Antep fıstığından bir ay sonra yetişir,Siirt fıstığından da geç yetişiyor" şeklinde konuştu.

ADI VE SOYADINI FISTIK TÜRLERİNDE YAŞATIYOR

Daha önce adını tescili aldığı bir fıstık türünde yaşatan Mümtaz Akıncı, bu son fıstık türünde de soyadını yaşatıyor. Yeni fıstık türünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de ikram ettiğini anlatan Akıncı, "Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Kilis’e gelmişti. Kendisine Akıncı fıstığını takdim ettik. Çak beğenmişlerdi. Valilikten bize teşekkür belgesi geldi. Cumhurbaşkanımıza Siirt fıstığı da göndermiştim. Tabi Akıncı fıstığının lezzeti Siirt fıstığından daha iyi. Akıncı fıstığını beğendiler" diye konuştu.