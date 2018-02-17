Dünyada en hızlı büyüyen operatör

Şirketin 2017 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdür Kaan Terzioğlu, “S

on 10 yılın en yüksek büyüme oranına denk gelen bu artışla, Turkcell’in yıllık geliri 17.6 milyar liraya ulaştı. Vergi uzlaşısı karşılığı hariç tutulduğunda net kâr yüzde 52 artışla 2 milyar 479 milyon lira oldu. Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) marjı ise son 9 yılın en yüksek oranı olan yüzde 35 olarak gerçekleşti” dedi. Söz konusu büyüme ile bütünleşik telekom sektöründeki ciro liderliği koltuğunu da aldıklarını belirten Terzioğlu, şunları söyledi: “Turkcell’in 3 yıllık hedefleri kapsamında 2018 yılı sonu için sektör liderliği hedefi koymuştuk. Telekom sektörünün data ve dijital servislerle büyüyeceği öngörüsü ve bu çerçevede yapılan yatırımlar, Turkcell’i bu hedeflerine beklenenden 1 yıl önce ulaştırdı. 2018 yılı için hedeflediğimiz pazar liderliğine bir yıl önce ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Data ve dijital servisler üzerine kurduğumuz iş modelimiz, bizi telekomünikasyon sektörünün en yüksek cirosuna ulaştırdı.”

1.5 MİLYON ABONE ARTTI

Müşteri memnuniyeti arttırmayı başardıklarını ve bu sayede 1.5 milyon müşteri kazanarak 36.7 milyon aboneye ulaştıklarını anlatan Terzioğlu, “BiP’in mesajlaşma özelliği, aralıkta 2 milyarın üzerinde mesaj adedi ile ilk kez SMS sayısının üzerine çıktı. Online müzik platformu fizy, ilk kez canlı yayınlanan konserlerle birlikte App Store’da indirilen uygulamalarda ilk sıraya yükseldi. fizy’de, 2.2 milyar şarkı dinlendi. Online televizyon platformu TV+’ta rekor izlenme sürelerini yakaladık. Mobilde kullanıcıların günlük ortalama TV+ izleme süreleri 63 dakikayı geçti. 413 dergi ve 75 gazeteyi kullanıcılarımıza sunduk” dedi.