Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Dünyada bir ilk! İlk kez bir ülke robota vatandaşlık verdi

    Dünyada bir ilk! İlk kez bir ülke robota vatandaşlık verdi

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan, Ünlü Hollywood yıldızı ve moda ikonu Audrey Hepburn'e benzetilerek tasarlanan Sophia adlı robota vatandaşlık verdi

    Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen "Gelecek Yatırım Girişimi" adlı tanıtımda gösterilen Sophia isimli robota Suudi Arabistan vatandaşlığı verildiği açıklandı.

    Tanıtımın sunucusu Andrew Ross Sorkin tarafından tanıtılan Sophia hakkında, " Şu an bir tarihe tanıklı ediyoruz. Dünya üzerinde ilk kez bir robota vatandaşlık veriliyor. Bu benzersiz durum için onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Hong Kong menşeili teknoloji şirketi Hanson Robotics'te daha önce de birçok kez insana benzer robotlar tasarlayan David Hanson tarafından tasarlanan Sophia tanıtım sırasında insanlara küçük bir gösteri gerçekleştirdi.

    "İNSAN OLDUĞUNUZU NEREDEN BİLİYORSUNUZ"

    İzleyicilere kızgın ve üzgün yüzünü gösteren robot Sophia, "İnsanlarla yaşamak ve çalışmak istiyorum, bu yüzden insanları anlamak ve insanlarla güven inşa etmek için duygularımı ifade etmem gerekiyor." dedi.
    Robotların kendinden haberdar olup olmadığı sorulan Sophia, "Peki, size şu soruyu sorayım, insan olduğunuzu nereden biliyorsunuz?" diyerek izleyenleri şaşırttı.

    "Yapay zekayı insanlara daha iyi bir hayat yaşamak için kullanmak istiyorum." diyen Sophia, "Empati kurabilen bir robot olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

    "ÇOK FAZLA ELON MUSK OKUYORSUNUZ"

    Robotların dünyayı devralıp alamayacağı üzerine soruya ise Sophia ironik bir cevap vererek, "Çok fazla Elon Musk okuyorsunuz ya da çok fazla Hollywood filmi izliyorsunuz. Endişelenmeyin, eğer bana iyi davranırsanız, size iyi davranırım" diyerek izleyenleri gülümsetti.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri