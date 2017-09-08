Dünyada bir ilk... Ameliyatsız iyileşti

İşlemi gerçekleştiren ERÜ Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, 1,5 yaşındaki Mustafanın kalp kapakçığında doğuştan sıkıntı olduğunu belirtti. Çocuklarda bu tip kalp hastalığının görülmesininçok nadir olduğunu belirtenProf. Dr. Narin, uyguladıkları tedaviyi şöyle anlattı:

Hastamızda komplet AVSD dediğimiz kalp kulakçığı ile karıncık arasındaki kapak yapılarının sorunlu olması ile giden problem vardı. Biz bunun çok erken dönemde tanısını koyduk. Tabi bu arada kalp kapakçığının üzerinde eskiden var olan ve ameliyatla kapatılamayan 2 mm çapında yarık vardı. Bu da kalbin sol kulakçığı ile sol karıncık arasında var olan kapakta yetersizliğe yol açıyordu. Hastayı ve aileyi sıkıntıya sokuyordu. Çocukta nefes darlığı şikyetlerine neden oluyordu. Kalpteki bu sorunun çözümü cerrahi, yani açık kalp ameliyatıdır. Hasta bir kez açık kalp ameliyatı olmuş. İkincisi de sıkıntı olabilirdi. Ailenin de desteği ile çocuğun kalp kapakçığındaki bu sorunu ameliyatsız yöntemle kapatma kararı aldık. Çocuğun kasığından girerek kalp kapakçığındaki yarığı kapattık. Şükürler olsun, operasyon çok başarılı geçti. Literatüre baktığımda hastaya yapılan girişimsel işlemin Türkiyede ve dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Eğer biz bu işlemi gerçekleştirmeseydik, çocuğa ikinci kez açık kalp ameliyatı yapılacaktı.

Baba Erdem Erdoğan ise doğuştan bulunan bu rahatsızlık nedeniyle çocuğunda sürekli morarma olduğunu ve ciddi nefes darlığı şikyetinin bulunduğunu söyledi. Erdem Erdoğan, Oğlum doğduğu günden bu yana bu sıkıntıyı çekiyordu. Allahın izniyle ve hocamın gayreti ile çocuğum sağlığına kavuştu. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum dedi.