Dünyada bir ilk: Albino model makyaj markasının yüzü oldu

Wet n Wild, "Breaking Beauty" kampanyasıyla alışılmış güzellik anlayışlarını yıkarak, tüm cilt ve beden tiplerini kapsamayı amaçlıyor.

Bu nedenle kampanya'da Forrest'ın yanı sıra, geçmişte kanserle yaşadığı mücadeleden zaferle çıkmış aktivist Mama Cax ile trans yazar, DJ ve model Valentijn De Hingh gibi isimler de yer alacak.

Refinery29'a konuşan Forrest, albinizm hastalığına sahip kişileri temsil etmeyi hedeflediğini, moda ve güzellik endüstrisinde bu yönde bir normalleşmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Model ayrıca Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Çeşitliliği savunan ve herkesi kapsamakla durur duyan bir markanın parçası olmak harika bir şey" ifadelerini kullandı.

Forrest, yaz aylarında Glamour dergisine verdiği röportajda da moda endüstrisinde çeşitlilik ve çoğulculuğun son dönemde arttığını belirterek, "Geçmişte vitiligosu olan Winnie Harlow gibi farklı insanları göremezdiniz. Farklı görünümlere sahip modellerin sayısı arttıkça daha fazla rol modelimiz olacak. Bence bu şahane bir şey" demişti.