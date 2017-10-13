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Dünyada 815 milyon kişi açlık çekiyor

İHA
13.10.2017 - 10:40 | Son Güncelleme:

Alman Açlıkla Mücadele Örgütü (WHH) ve merkezi Washington’da bulunan Uluslararası Gıda Araştırma Enstitüsü (IFPRI) tarafından Berlin’de açıklanan rapora göre, 2016’da açlık çeken insan sayısının 2015’e oranla 38 milyon artarak 815 milyona ulaştığı belirtildi.

Bu yılki Dünya Açlık Endeksi'ne göre dünya genelinde 815 milyon insan açlık çekiyor. Geçmiş yıllarda alınan önlemlere rağmen açlığın yeniden artışa geçtiği uyarısını yapan uzmanlar, durumu ‘endişe verici’ olarak değerlendiriyor. Artışın başlıca sebepleri ise dünya genelinde artan çatışmalar, iç savaşlar ve iklim değişikliği ile bağlantılı tarımsal sorunlar. Açlık ve kıtlık özellikle çocukları tehdit ediyor.

Endeksi hazırlayan kuruluşlar, kıtlık ve açlığın çocukların hayatını tehdit etmesinin yanı sıra eğitim imkanlarından da yoksun bıraktığına dikkat çekiyor.

Dünya Açlık Endeksi'nde açlık tehdidinin en yoğun hissedildiği ülkelerden biri geçen yıllarda da olduğu gibi Güney Sudan. Açlığın en yoğun hissedildiği bir diğer ülke ise Orta Afrika Cumhuriyeti. Nijerya, Çad, Zambiya, Haiti, Madagaskar, Yemen ve Sierra Leone gibi ülkeler de açlık ve yetersiz beslenmeden çok sert şekilde etkileniyor.

Uzmanlar, özellikle çatışmaların yaşandığı bölgelerde siyasi açıdan sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, diplomatik girişimlerin yanı sıra sanayi ülkelerinde tarım politikası reformunun da gerekliği olduğuna dikkat çekiyor. Yardım örgütleri ise, özellikle Afrika’da bir sonraki açlık felaketinin kapıda olduğu uyarısında bulunuyor. Diğer taraftan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açlık felaketinin önlenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunarak, 4 milyar 400 milyon dolar yardım talebinde bulunmuştu.

2006’dan beri düzenli olarak yayımlanan rapor, ‘gelişmekte olan’ 119 ülkenin açlık ve yetersiz beslenme durumunu değerlendiriyor. Bu nedenle ABD, İngiltere, Rusya ve Fransa gibi sanayi ülkeleri endekste yer almıyor.

Etiketler: Alman Açlıkla Mücadele Örgütü , Uluslararası Gıda Araştırma Enstitüsü
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