Dünyaca ünlü yıldız fiyatı dudak uçuklatan yeni otomobiline kavuştu

Ünlü futbolcu son olarak ‘yeni hayvanım’ diye tabir ettiği kendisine özel üretilen Bugatti Chiron’u teslim aldığı resim ve videolarını 112 milyon takipçisi olduğu

Instagram hesabında paylaştı. Bugatti Chiron marka otomobiline oğlu ile binen Ronaldo’nun bu videosu kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Videoda Cristiano Ronaldo’nun yeni otomobilini çok beğendiği de keyfinden anlaşılıyordu.

BUGATTİ SAYISI 2 OLDU

Bugatti’nin ünlü futbolcu için özel olarak ürettiği ve tamamen kişiselleştirdiği bu süper spor otomobilin üstünde Ronaldo’nun kendi markası CR7 logosu da yer alıyor. Ronalda geçtiğimiz yıl Bugatti Chiron’un reklam filminde oynamış daha sonra da kensine özel bir otomobil siparişi vermişti. Bu otomobille birlikte Ronaldo’nun garajındaki Bugatti sayısı da 2’ye çıkmış oldu.

TÜRKİYE FİYATI 38 MİLYON TL

Bugatti’nin Cristiano Ronaldo’ya özel olarak ürettiği 1500 beygir gücündeki Chiron modelinin fiyatının 3.5 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu araç kuşkusuz Türkiye’de satılmıyor ama eğer biri almak isterse fiyatı yüksek vergiler nedeniyle 10.7 milyon dolara yani 38 milyon TL’ye çıkacaktır. 420 kilometre maksimum hıza ulaşan bu süper spor otomobil 0’dan 100 km hıza ise tam 2.6 saniyede ulaşıyor.







EYLÜLDE FERRARİ GELDİ

Ronalda’ya 7 Eylül’de de fiyatı 500 bin dolar olan Ferrari F12 TdF teslim edilmiş ve ünlü oyuncu aracın fotoğrafını sosyal medyada ‘Geldi’ diye paylaşmıştı. Bu aracın Türkiye fiyatı da 1.6 milyon dolar civarında.