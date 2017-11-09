Dünyaca ünlü şefler İstanbul’da buluşuyor

Joan Roca
Uluslararası Gastromasa Konferansı, Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak, Dünya ve Türk mutfakları arasında köprü kurmak ve Türkiye’deki yeme-içme turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yerli-yabancı ödüllü birçok şefi 2 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya getiriyor.
Bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı için geri sayım başladı. Dünya gastronomisinin önemli şeflerine ev sahipliği yapacak olan konferansta bu yılın teması 'Ürün'.
Mutfağın dünyaca ünlü yıldız şefleri; 'The Best Chef' ödülüne layık görülen ve 'Dünyanın En İyi 50 Restoranı' listesinin üçüncüsü Joan Roca, ‘Dünyanın En İyi 50 Restoranı’ listesine adını altın harflerle yazdıran Mauro Colagreco, Virgilio Martinez, 'Asya'nın En İyi 50 Restoranı' listesinden Hiroyasu Kawate, İspanya'da ‘Kralların pastacısı’ olarak anılan Paco Torreblanca, Latin Amerika’nın en iyi şefi seçilen Mitsuharu Tsumura, ‘Dünya Barista Şampiyonası’nda birincilik alan James Chen, Michelin Yıldızı’yla başarılarını taçlandıran Kiko Moya, Luigi Taglienti, David Thompson, dünyanın en iyi pasta şeflerinden Gianluca Fusto, Andrea Dopico, başarılı çikolata şefi Stelios Parliaros, dünya gastronomisinin önemli şefleri Carlos Garcia, Diego Guerrero, Basque Culinary Center'ın Genel Müdürü Jose Mari Aizega ve 2016 yılında ‘Latin Amerika’nın En İyi Kadın Şefi’ seçilen Kamilla Seidler başta olmak üzere birçok ünlü şef 2 Aralık’ta Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda, “Ürün”ü konuşmak üzere bir araya geliyor.
Konferansta, dünyanın en iyi şefleri kendi bölgelerinin özel ürünlerini kullanarak sahnede canlı olarak yemek pişirecek. Etkinliğin bir diğer ilgi çekici içeriği ise ChefChat olacak. Tarihi değerleri ve eşsiz mutfak kültürüyle dünyaya nam salan, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen Gaziantep ve damaklarda iz bırakan lezzetleri, bu yıl Gastromasa’da! Konferansta ulusal ve uluslararası birçok marka stantlarda özel tadım etkinlikleri gerçekleştirerek konferansa renk katacak.
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