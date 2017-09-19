Dünyaca ünlü sahilde utandıran görüntü

Konyaaltı sahilinde yerli ve yabancı turistlere dalış yaptıran, dalış eğitimi veren dalış eğitmeni Sunay Yıldız, Antalya’nın sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı dalış merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Uzun yıllardan bu yana Türkiye’nin değişik noktalarında daldığını anlatan Yıldız, Konyaaltı sahili ve deniz dibindeki kirlilikten yakındı.

KÜLOT LASTİĞİ DE VAR KADIN PEDİ DE

Sahildeki kirliliğin özellikle son 2 arttığına dikkati çeken Yıldız, Konyaaltı’nın dalış konusunda çok önemli bir güzellik olmasına rağmen deniz dibinin kirli olduğuna dikkat çekti. Deniz dibinde külot lastiğinden şişeye, bidondan kadın pedine kadar her şeyi görmenin mümkün olduğunu anlatan Sunay Yıldız, "Burası dünyanın gözde sahillerinden biri. Kirliliğe karşı önlem alınmalı, yaptırım uygulamalı. Dünyanın birçok ülkesinden misafirlerimizi dalışa indiriyoruz ve gerçekten bu durumdan dolayı utanıyoruz. Kirlilik sadece dalış için sorun oluşturmuyor, balık ve diğer canlı popülasyonunu da etkiliyor" dedi.

Çöplerin görsel kirliliğe yol açmasının yanı sıra doğal yaşama da zarar verdiğini ifade eden Yıldız, Konyaaltı’nın şehrin dibinde çok güzel ve güvenli dalış noktası olduğunu söyledi.

DENİZ DİBİ ADETA ÇÖP YUVASI

Konyaaltı’nda yılda birkaç kez sembolik olarak temizlik töreni düzenlendiğini de sözlerine ekleyen Yıldız, Bu işin sembolik olmasından öte bizim görevimiz olması gerekir. Deniz dibine, aşağıya inin göreceksiniz. Hiç hoş değil. Şu gördüğünüz alan tamamen çöp yuvası" dedi. Konyaaltı’nda bir zabıta ekibi olması gerektiğini yineleyen Yıldız, bir sigara izmariti atmanın bile ağır bir yaptırımının olması gerektiğini kaydetti.