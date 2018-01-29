Logolar markaları tanıtıcı simgelerdir. Bir markanın müşterilerine karşı oluşturduğu ilk imajdır. Buna göre marka logoları, tüketicilerin zihinlerinde bir ürün ve markayı bağdaştıran en önemli unsurdur. Markalar bilinirliklerini artırmak için logo seçimlerinde son derece dikkatli ve titiz davranırlar.

Logo tercihi sade, müşteriyi yormayan ve özgün olmalıdır. Logo adeta bir markanın vitrini gibidir. Çekici, diğerlerinden ayırt edilebilir logolar, markaların büyük bir marka olma serüvenlerinde olumlu ve önemli rol oynarlar.

Dünyaca ünlü markalara baktığımızda, marka adını görmesek dahi logolarından kendilerini tanıyabiliyoruz. Ancak bu markaların ilk başta logo tercihleri şuan bildiğimiz haliyle aynı değildi. Zaman içerisinde gelişen teknolojinin de katkısıyla dünyaca ünlü markalar en mükemmel logo formuna kavuştular.

İşte dünyaca ünlü markaların eski logoları;

1.Pepsi

İlk başlarda “Pepsi – Cola” adını taşıyan ve sadece yazı fontuyla oluşturulmuş bir logoya sahip olan Pepsi, geçen süre içerisinde marka logosunu en iyi şekilde geliştirerek bugünkü halini almış.

2.Starbucks

Kahve denince akla ilk gelen markalardan olan Starbucks, logosunda uzun saçlı bir denizkızına yer veriyor. Ancak markanın bugünkü ikonik yeşil logosunun aksine, eski logosunda kahverengi zeminin üzerinde üstsüz bir denizkızı yer alıyordu.

Apple

Bu ikonikleşmiş logonun nereden geldiği ile ilgili pek çok şehir efsanesi mevcut. Kimilerine göre Steve Jobs’un çok fakir bir ailede büyümüş olmasından dolayı okulda öğle yemeği olarak elma yemesidir. Kimilerine göre de ilk bilgisayarı icat eden Alan Turing’in öldüğünde komidin üzerinde duran ısırılmış bir elmadır. Apple, ısırılmış elma logosundan önce 1976’da ağacın altında otururken kafasına elma düşen Newton’un bir gravürünü kendisine logo olarak seçmiştir.

Bugün üzerine yazılmış kitapların bile bulunduğu amazon.com’un ilk sembolü içerisinden amazon nehrinin aktığı büyük bir “A” harfiydi. Değişen logosuyla amazon.com kurumun müşteriye sunduğu vaatleri çok zekice ifade etmiştir.

Volkswagen:

Volkswagen’in 1909’daki ilk logosu adeta bir pervaneyi andırıyor. Markanın adı Almanca’da “halkın arabası “ anlamına geliyor. Vw amblemi Porsche mühendisi Franz Xaver tarafından bulunmuştur.

Shell

1900’lü yılların ilk çeyreğine kadar gerçek bir deniz kabuğu görüntüsünde olan Shell logosu, teknolojinin de gelişimiyle bugükü formuna kavuşmuştur.

Xerox

Fotokopi makineleriyle ünlü marka ilk logosundan bu yana bir hayli değişim yaşamış. İlk başlarda yanan bir meşale formunda olan logo, ilerleyen yıllarda tipografik bir hale bürünerek yanına dünya formunda bir sembol de almıştır.

Coca- Cola

İlk baştan itibaren tipografik olarak tercih edilen logosu, o zamanlar siyah ve daktiloyla yazılmış havasındaydı. Günümüzde Coca-Cola’nın tipografik logosu akla gelen en mükemmel örneklerden biridir.

McDonald's

Fastfood denince akla ilk gelen marka olan Mc Donald's’ın logosu başlarda tipografik logo halinde son derece sade ve siyah beyaz şekildeydi. McDonald's da yıllar içinde logosunu başarılı bir şekilde değiştirerek markanın global pazardaki yerini güçlendirmiştir.

Arçelik

Son olarak bir Türk markasına yer vermek istedik. Arçelik’in eski logosu büyük bir “a” formundaydı. Bu logo çok keskin ve sert hatlara sahip olduğu için olumlu bir algı oluşturma konusunda zayıf kalıyordu. Markanın dünyaya açılması için, marka adının İngilizce karakterlerle uyumlu olması adına küçük harf kullanıldı. Ayrıca marka logosunun eğimli hale getirilmesi 70’lerin sanayi markasından milenyuma geçiş yaptığını ifade ediyor.