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Dünyaca ünlü kuruluştan çok önemli Türkiye araştırması

Hürriyet Haber
06.10.2017 - 11:20 | Son Güncelleme:

DÜNYANIN önde gelen araştırma şirketi Nielsen, tüketici güveni endeksi ile ilgili gerçekleştirdiği son araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 2016 yılında yüzde 43 olan terör endişesi, 2017'nin ikinci çeyreğinde yüzde 24'e gerilerken ekonomik durum ile ilgili endişe yüzde 9’dan yüzde 20’ye yükseldi.

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının en büyük endişesi geçen senenin ikinci çeyreğinde yüzde 38’le ve 2016’nın dördüncü çeyreğinde yüzde 43’le terörizm olmuştu. Araştırma; bu durumun 2017’nin ikinci çeyreğinde de hala en büyük endişe olarak kalmaya devam ettiğini, ancak yüzde 24’e gerileyerek geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine ve yine geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine göre anlamlı bir düşüş gösterdiğini belirtiyor. Aynı dönemde ekonomik durum ile ilgili endişe yüzde 9’dan yüzde 20’ye yükselmiş görünüyor. Savaş endişesi ise yüzde 13’le terör ve ekonomiden sonra üçüncü en büyük endişe konumunda.

GÜVEN 3 PUAN ARTTI

2017’nin ikinci çeyreğinde Türkiye tüketici güven endeksi ise anlamlı bir yükselişle 107’ye ulaştı. 2016’nın dördüncü çeyreğinden bu yana 3 puanlık artış gösteren global tüketici güven endeksi de 2017’nin ikinci çeyreğinde 104 puana geldi. Bölgesel iş bulma ihtimali, kişisel mali durum ve anında harcama niyeti gibi etkenlerin artmasına bağlı olarak Türkiye tüketici güven endeksi de önceki dönemlere göre arttı. Bu artış, özellikle 20 yaş altı ve 25-44 yaş gruplarında göze çarpıyor. Nielsen’in Tüketici Güveni Endeksi Araştırması’nda 2016’nın dördüncü çeyreğiyle kıyaslandığında, insanların temel yaşam masraflarından geri kalan paralarını; tatillere/gezilere, ev dışı eğlencelere, yeni giysilere, yeni teknoloji ürünlerine ve ev mobilya/dekorasyonlarına daha fazla harcamaya başladığı göze çarpıyor. Çoğu kişi halen artan paralarını birikimlerine eklese de boş zamanlar için daha fazla harcama yapılmaya başlandığı da görülüyor.

Dünyaca ünlü kuruluştan çok önemli Türkiye araştırması

Etiketler: nielsen , türkiye , endeks
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