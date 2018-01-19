Dünyaca ünlü iki profesör, Üsküdar'da ders verecek

Her ikisi de alanında önemli çalışmalara imza atan Cooke ve Lawrence, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Programı kapsamında üç hafta boyunca ders verecek.



Duke Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Miriam Cooke ve Prof. Dr. Bruce Lawrence, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Programı kapsamında “Tasavvuf ve Dinler Tarihi” dersi verecek.

Her ikisi de sahalarında dünyaca tanınan öğretim üyeleri, Nisan ayında üç hafta boyunca toplam 45 saat ders verecek. Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı yüksek lisans programına ilgi duyanlar, 2018 Bahar Dönemi için 7 Şubat’a kadar başvurularını yapabilecek.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan, açılacak dersin, sunulacak içeriğin yanı sıra, yüksek lisans öğrencilerine birincil kaynaklara aşinalık, yöntem ve içerik açısından örnek uygulamaları öğrenme imkânı vereceğini söyledi. Prof. Dr. Elif Erhan, diğer üniversitelerde kayıtlı lisans üstü öğrencilerin de dersi almak konusunda müracaat edebileceklerini ifade etti.

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Yale Üniversitesinde Dinler Tarihi üzerine doktora yapmış olan Prof. Dr. Bruce Lawrence, özellikle Güney Asya ve Orta Doğu bölgelerinde Müslümanların kurduğu medeniyetleri kültürel ve dinî açıdan araştırdı. Ayrıca Asya'daki Hinduizm, Budizm, Sihizm ve Caynizm gibi diğer dinler üzerinde de çalışmalar yaptı.

Sömürgecilik ve sonrası dönemde Batı - Doğu ilişkilerini göz önünde tutan eserleriyle ön plâna çıkan Lawrence, yakın zamanda “Kur'ân: Bir Biyografi ve Allah Kimdir?” isimli kitabıyla Batı'daki Müslüman düşmanlığına karşı Müslümanlığın doğru anlaşılması için önemli çalışmalarda bulundu.

Prof. Dr. Miriam Cooke ise özellikle Orta Doğu ve Arap Dünyası çalışmalarında edebî eserleri ve kadınların sosyal hayattaki rollerini inceledi. Aynı zamanda roman yazarı olan Prof. Cooke, “Journal of Middle East Women's Studies” isimli akademik araştırma dergisinin editörlüğünü yapıyor.

Konferans verecekler



Her iki profesör düzenlenecek konferanslarda konuya ilgi duyanlarla bir araya gelecek. Prof. Dr. Bruce Lawrence, “Tasavvufun Tercümesi: Berzâh Anlayışı Tartışması” ve “Delhili bir Müslüman Velî’den Sohbetlerle Esmâ-i Hüsnâyı Hatırlamak” başlıklı, Prof. Dr. Miriam Cooke ise “İlâhî – Aşkın Olanı Anlatmak: Çağdaş Romanlarda Müslüman Örnekler” ve “İslâmda Velâyet” başlıklı konferansları ile halka bir araya gelecek.