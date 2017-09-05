Dünyaca ünlü girişimcilerden genç girişimcilere kitap önerileri

Yeni, yaratıcı bir iş fikrine sahip olmak ve bunu hayata geçirmek... Bunun için girişimcilerin sahip olması gereken birçok özellik var. Bunların içerisinde yetenekleri daima geliştirmeye açık olmak ve ilham verici bilgi kaynaklarından yararlanmak da var. Kitap okumak ise şüphesiz bunun en önemli yollarından biri. Peki, ünlü girişimciler genç girişimci adaylarına hangi kitapları öneriyor?

İş Modeli Üretimi: Yves Pigneur ve Alexander Osterwalder tarafından yazılan bu kitapta, yeni bir iş fikrinin nasıl bir iş modeline dönüştürülebileceği, modelin nasıl tasarlanacağı ve hayata geçirileceği, eski bir iş modelinin ise nasıl değiştirilip daha etkin bir model olabileceği anlatılıyor. Kitapta dünyanın en başarılı şirketlerinin iş modellerinden ve inovasyon tekniklerinden örnekler de bulabilirsiniz.

Zengin Baba Yoksul Baba: Robert T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter tarafından yazılan bu kitapta, para kazanmak konusunda okulda herhangi bir şey öğrenilmediğinden bahsedilirken para için çalışmaktansa parayı kendileri için çalıştırmanın önemi vurgulanıyor.

Mutluluk Dağıtmak : Tony Hsieh tarafından yazılan ve tecrübelere değinilen bu kitapta, hayatınızda yapmak istediklerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizden şirket yönetimi konularına kadar birçok konuda faydalı bilgiler bulabilirsiniz.

İknanın Psikolojisi: Robert Cialdini, bu kitabında ikna etme, ikna olma süreçlerini teorik olarak ve yapılan deneylerle pratik kısmını da destekleyerek anlatıyor. Bu kitabı sadece iş yaşamınızda değil, özel hayatınızda da faydalanabileceğiniz bir referans kitabı olarak kullanabilirsiniz.

Girişimcinin El Kitabı: Guy Kawasaki, kar amacı güdün ya da gütmeyin, bir iş fikriniz varsa bunu nasıl hayata geçirebileceğinizi anlatıyor.

Mor İnek-Farklılaşarak İşinizi Dönüştürün: Seth Godin, özellikle küçük işletmelerin, rekabetçi ortamda diğer şirketler arasında nasıl yer bulabileceğini eğlenceli bir dille anlatıyor.

80/20 Kuralı: Richard Koch, sonuçların %80’inin nedenlerin %20’sinden kaynaklandığı ilkesini anlatıyor. Bu kitap, olayların sebepleri ile sonuçları arasında bağlantı kurmanız için size bir kaynak oluşturacak.

Yalın Yeni Girişim: Eric Ries, yeni girişimcilere tavsiyeler veren ve bunları yaşanmış, kanıtlanmış örneklerle destekleyen bir referans kitabı ile sizlerle buluşuyor.

Başarılı Olmak Bir Tercihtir: Rick Pinito, sadece rastlantı sonucu başarılı olanlardan değil, başarıyı gerçekten hak ederek elde edenlerden olmanız için sizlere tavsiyelerde bulunuyor.