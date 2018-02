Böylesi ilk kez oluyor! Tavuk bitti fast food devi gün ortasında kepenk kapattı

DÜNYACA ünlü fast food zinciri KFC tedarik zincirindeki bir lojistik sıkıntı nedeniyle tavuksuz kaldı ve Britanya’da bulunan yüzlerce restoranını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Başta İngiltere olmak üzere, Birleşik Krallık genelindeki yaklaşık 900 restorandan 800 kadarı dün, gün ortasında geçici olarak kepenk indirdi. Bunlardan bir kısmının ise öğleden sonra açıldığı belirtildi.

İLK 5’TE YER ALIYOR

Britanya, KFC’nin Avrupa kıtasındaki en büyük pazarı ve dünya genelinde de ilk 5 içerisinde yer alıyor. Taco Bell ve Yum sahipliğindeki KFC, bu durumun teslimattaki yeni iş ortakları DHL ile başlangıçta yaşanan uyum sorunları olduğunu belirtti. DHL ise operasyonel sorunlar nedeniyle bazı teslimatların tamamlanamadığını veya geciktiğini belirterek yaşanan durumun çözümü için KFC ile birlikte çalışıldığını belirtti.

Hundreds of KFCs like this one in Manchester are closed because they've got no chicken. So what's gone wrong? Find out later on @bbc5live... pic.twitter.com/uXWxhzxERm