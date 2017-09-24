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    Dünyaca ünlü diziye şok dava

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 14:48

    Kolombiyalı uyuşturucu lideri Pablo Escobar'ın ailesi Netflix'e dava açtı. Aile, gerekçe olarak Pablo Escobar isminin ve ailelerine dair birçok detayın aileden izin alınmaksızın dünyaca ünlü 'Narcos' dizisinde kullanmasını gösterdi.

    Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto de Jesus Escobar Gaviria, çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix’e Escobar'ın hayatının anlatıldığı Narcos dizisi nedeniyle, 1 milyar dolar değerinde tazminat davası açtı. Netflix’in söz konusu dizide Escobar ailesine dair birçok detayı izinsiz kullandığını dile getiren Gaviria, patronu olduğu Escobar Inc. ile birlikte geçen sene hukuki işlem başlattı.

    Duvar'ın aktardığına göre, Hollywood Reporter’a bir röportaj veren Gaviria, Netflix’in kendi isimlerini, Kolombiya’yı ve kendileriyle alakalı herhangi bir şeyi kullanarak televizyon programı yapmasını 'tehlikeli' olarak nitelendirdi. Netflix yetkililerinin korktuğunu ve Escobar’ın ailesine onları tehdit eden uzun bir mektup gönderdiklerini dile getiren Gaviria, talep ettikleri 1 milyar doları alabilmek için görüşmeleri sürdürdüklerini vurguladı.

    “Silikon Vadisi’ndeki insanlara kafa tutmaya çalışmıyorum. Onların güzel telefonları ve ürünleri var. Ama hiçbiri Medellin veya Kolombiya’daki kaostan canlı çıkmış değiller. Ben bunu başardım” diyen Gaviria, Netflix’ten bekledikleri ödemeyi alamamaları durumunda kanalın 'küçük programını' kapatacaklarını iddia etti.

    İlk iki sezonunda Pablo Escobar’ın DEA ajanlarıyla olan kovalamacasını ve Kolombiya’da yaşadıklarını konu eden dizinin üçüncü sezonunda Cali Karteli konu ediliyor.

    Etiketler: netflix , escobar , Pablo Escobar
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