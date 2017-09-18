Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Dünyaca ünlü dizide ölüm şoku!

    Dünyaca ünlü dizide ölüm şoku!

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 06:23 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 06:24

    Popüler internet dizisi Narcos için Meksika'da çekim yapılacak yerler aramakla görevli bir çalışan, aracında ölü bulundu...

    BBC Türkçe'nin haberine göre ülkede en fazla şiddet olayının yaşandığı kentlerden biri olan Temascalapa'nın kırsal bölgesinde öldürülen Carlos Munoz Portal adlı 37 yaşındaki Narcos çalışanına defalarca ateş edildiği açıklandı.

    Munoz 10 yıllık kariyerinde James Bond'un son filmi Spectre'nin yanı sıra Hızlı ve Öfkeli ile Apocalypto'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin çekileceği yerleri araştıran ekiplerde yer yer almıştı.

    Meksikalı yetkililer, herhangi bir tanık bulamadıkları için olayı soruşturmakta zorlandıklarını duyurdu. Dizinin yapımcısı Netflix ise Munoz'un öldürülmesiyle ilgili ayrıntıların hâlâ bilinmediğini açıkladı.

    Munoz'un İspanyol El Pais gazetesine konuşan bir arkadaşı, set kurulabilecek bölgeleri fotoğraflamak için Temascalapa bölgesine gittiğini söyledi.

    Etiketler: Narcos , Dizi , Ölüm , Carlos Munoz Portal
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri