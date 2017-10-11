Dünyaca ünlü CEO'lar bu kitapları okuyor

Dünyaca ünlü CEO'ların baş uçlarından ayırmadıkları ve ilham aldıkları kitaplar, yeni girişimcilere de iş adamı olma yolunda ışık tutuyor. Dünyayı etkileyen işlere imza atan CEO'lar bu kitaplarla hayatlarına yön verdiklerini söylüyor.

İşte ünlü CEO'ların önerdiği kitaplar;

The Tipping Point - Malcolm Gladwell

Malcolm Gladwell'in ünlü kitabı Türkçe'ye "Kıvılcım Anı" olarak çevrilmiş. Bir fikrin veya ürünün nasıl yayıldığını ve fark yarattığını kitabında anlatan Gladwell, yeni bir akım başlatmanın inceliklerini kitabında anlatıyor. Lockheed Martin CEO'su olan Marillyn Hewson'ın başucu kitabı olan Kıvılcım Anı aynı zamanda çalışanlarına da önerdiği bir yapıt.

Checklist Manifesto - Atul Gawande

"İşler Nasıl Doğru Yapılır" olarak raflarda yerini alan Atul Gawande'nin kitabı Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin favori kitaplarından biri. Öyle ki Dorsey kitaptan cümlelere sık sık günlük hayatında alıntı yapıyor. Kitabın konusu ise teknoloji ve eğitimle birlikte daha fazla uzmanlaştığımız halde hala hayatta hata yapıyor olmamız. Karmaşıklığın önüne geçmek ve işini doğru yapmak isteyenler için oldukça faydalı bir kitap.

Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro

Başuşak Stevens'ın idealleri uğruna harcadığı hayatını anlatan kitapta bastırdığı duygular ve saplantılar çarpıcı bir şekilde anlatılıyor. Amazon.com CEO'su Jeff Bezos, en sevdiği kitaplar arasında Günden Kalanlar'ı gösteriyor.

Nikola Tesla Kendini Anlatıyor - Nikola Tesla

Google kurucuları arasında bulunan Larry Page'in favori kitaplar listesinde bulunan "Nikola Tesla Kendini Anlatıyor" kitabı ünlü mucidin kendi kaleminden eğitimini, çocukluğunu ve icatlarını anlattığı sıra dışı bir hikayeyle okurları büyülüyor.

Prens - Niccolo Machiavelli

16'ıncı yüzyıl başlarında İtalya'nın içinde bulunduğu karışık durumu düzeltmek için bir prens arayışında olmasını kaleme alan Machiavelli'nin kitabı döneminin en çok ses getiren başyapıtları arasında yer aldı. Blackstone CEO'su Stephen Schwarzman tarafından önerilen klasik kitap politik incelemeleriyle dikkat çekiyor.

The End of Power - Moises Naim

Güç kavramının değişime uğradığını ve artık gücün aktivizmle birleşerek pek çok konuda etkili olduğunu belirten kitapta politikacıların da bundan nasibini aldığı anlatılıyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tarafından önerilen kitap bir anda dikkat çekmeyi başardı.

Innovator's Dilemma - Clayton M. Christensen

Steve Jobs'ın en sevdiği kitaplar listesinde ilk sıralarda yer alan ve Türkçe'ye "Yatırımcıların İkilemi" olarak çevrilen kitapta değişen teknolojilerin ileride yıkıcı inovasyonlara dönüşebileceği hakkında bir tartışma yürütülüyor.