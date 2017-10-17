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    Dünyaca tanınmış 12 isim bir araya geliyor

    Hürriyet Eğitim
    17.10.2017 - 17:04 | Son Güncelleme:

    Küresel konferanslar serisi TED, bu yıl bir vakıf üniversitesi tarafından ikinci kez düzenlenecek. Konferansta, Türkiye’de ve dünyada tanınmış 12 isim bir araya gelecek.

    Kar amacı gütmeyen “Paylaşılmaya Değer Fikirler”i yaymak amacıyla kurulmuş, 33 yıllık geçmişi olan küresel konferanslar serisi TED, İstanbul’da bir vakıf üniversitesi tarafından ‘Change Your Perspective’ temasıyla ikinci kez yapılıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenecek “TEDxİKÜ” konferansında, Türkiye’de ve dünyada tanınmış, alanlarında uzman 12 isim hikayeleriyle bir araya gelecek. Üç ayrı oturumda yapılacak konferans 21 Ekim Cumartesi günü saat 09.30’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.

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