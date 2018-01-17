Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

1- Selda Bağcan, müzik yapmaya, 1971 yılında Ankara Üniversitesi’nde Fizik Mühendisliği bölümünde okurken karar verdi.
2- Müzik dünyasına girer girmez çıkardığı iki 45 plak, yaklaşık 1 milyon satışa erişti
3- Başta Türkiye ve Almanya olmak üzere pek çok ülkede konserler veren Bağcan, dönemin diğer sanatçıları gibi Yeşilçam filmlerinde de boy gösterdi.
Bağcan, "Adaletin Bu Mu Dünya" ve "Afacan Harika Çocuk" isimli filmlerde rol aldı.
4- Siyasi görüşü ve söylemleri nedeniyle 80 İhtilali'nde müzik üretmesi yasaklandı. 1984 yılında hapse mahkum edildi. Ve 87 yılına kadar da yurt dışına çıkması yasaklandı.
5- Bağcan'ın yurt dışı yasağına rağmen, Womad Vakfı'nın düzenlediği Dünya Dans ve Müzik Festivali'nin yayınlanan plağında bir şarkısına yer verildi.
6- Yasağın kalkmasının ardından çeşitli ülkelerde konser vermeye devam etti. Ayrıca Türkiye'de de birçok ücretsiz halk konserleri düzenledi.
7- Dünyadaki ünü iyiden iyiye artan Bağcan, 1990 yılında Danimarka'daki ünlü bir festivalde sahne aldı.
8- 1992 yılında Kurşun Adres Sormaz filminin müziklerini de, Selda Bağcan yaptı.
9- Bağcan'ın "İnce İnce Bir Kar Yağar" isimli türküsü, dünyaca ünlü oyun şirketi Electronic Arts'ın Skate 2 oyununda Mos Def uyarlamasıyla yer aldı.
10- Times Dergisi, kendisini "Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane Ve Tarihi Kadın Şarkıcılar" listesine dahil etti.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün