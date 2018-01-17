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Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

Özellikle son yıllarda dünyada elde ettiği başarılarla dikkat çeken; ülkemizin en değerli sanatçılarından Selda Bağcan, müzik hayatına üniversite yıllarında başladı. Aslında onun müzik alanındaki başarısı, daha o ilk andan belliydi. Çünkü ilk albümü bile inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Bağcan, bugüne kadar bir dolu konsere ve albüme imza attı. Hepsinde de aynı derecede başarılı oldu. Sadece müziğiyle değil, duruşu ve hayata bakışıyla da hem bizlerin hem de tüm dünyanın sevgisini kazandı. Bu büyük sanatçıyla ilgili ilgili söyleyecek çok fazla şey var. Ama dilerseniz onu daha yakından tanımanızı sağlayacak bazı bilgilerle devam edelim yazımıza... İşte Selda Bağcan hakkında muhtemelen bilmediğiniz 10 samimi bilgi.

Doğan BURDA
17.01.2018 - 16:33 | Son Güncelleme :

1- Selda Bağcan, müzik yapmaya, 1971 yılında Ankara Üniversitesi’nde Fizik Mühendisliği bölümünde okurken karar verdi.

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

2- Müzik dünyasına girer girmez çıkardığı iki 45 plak, yaklaşık 1 milyon satışa erişti

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

3- Başta Türkiye ve Almanya olmak üzere pek çok ülkede konserler veren Bağcan, dönemin diğer sanatçıları gibi Yeşilçam filmlerinde de boy gösterdi.

Bağcan, "Adaletin Bu Mu Dünya" ve "Afacan Harika Çocuk" isimli filmlerde rol aldı.

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

4- Siyasi görüşü ve söylemleri nedeniyle 80 İhtilali'nde müzik üretmesi yasaklandı. 1984 yılında hapse mahkum edildi. Ve 87 yılına kadar da yurt dışına çıkması yasaklandı.

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

5- Bağcan'ın yurt dışı yasağına rağmen, Womad Vakfı'nın düzenlediği Dünya Dans ve Müzik Festivali'nin yayınlanan plağında bir şarkısına yer verildi.

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

6- Yasağın kalkmasının ardından çeşitli ülkelerde konser vermeye devam etti. Ayrıca Türkiye'de de birçok ücretsiz halk konserleri düzenledi.

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

7- Dünyadaki ünü iyiden iyiye artan Bağcan, 1990 yılında Danimarka'daki ünlü bir festivalde sahne aldı.

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

8- 1992 yılında Kurşun Adres Sormaz filminin müziklerini de, Selda Bağcan yaptı.

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

9- Bağcan'ın "İnce İnce Bir Kar Yağar" isimli türküsü, dünyaca ünlü oyun şirketi Electronic Arts'ın Skate 2 oyununda Mos Def uyarlamasıyla yer aldı.

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

10- Times Dergisi, kendisini "Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane Ve Tarihi Kadın Şarkıcılar" listesine dahil etti.

Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

 

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