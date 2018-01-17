Dünyaca tanınan Selda Bağcan’ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 10 bilgi

1- Selda Bağcan, müzik yapmaya, 1971 yılında Ankara Üniversitesi’nde Fizik Mühendisliği bölümünde okurken karar verdi.

2- Müzik dünyasına girer girmez çıkardığı iki 45 plak, yaklaşık 1 milyon satışa erişti

3- Başta Türkiye ve Almanya olmak üzere pek çok ülkede konserler veren Bağcan, dönemin diğer sanatçıları gibi Yeşilçam filmlerinde de boy gösterdi.

Bağcan, "Adaletin Bu Mu Dünya" ve "Afacan Harika Çocuk" isimli filmlerde rol aldı.

4- Siyasi görüşü ve söylemleri nedeniyle 80 İhtilali'nde müzik üretmesi yasaklandı. 1984 yılında hapse mahkum edildi. Ve 87 yılına kadar da yurt dışına çıkması yasaklandı.





5- Bağcan'ın yurt dışı yasağına rağmen, Womad Vakfı'nın düzenlediği Dünya Dans ve Müzik Festivali'nin yayınlanan plağında bir şarkısına yer verildi.

6- Yasağın kalkmasının ardından çeşitli ülkelerde konser vermeye devam etti. Ayrıca Türkiye'de de birçok ücretsiz halk konserleri düzenledi.

7- Dünyadaki ünü iyiden iyiye artan Bağcan, 1990 yılında Danimarka'daki ünlü bir festivalde sahne aldı.

8- 1992 yılında Kurşun Adres Sormaz filminin müziklerini de, Selda Bağcan yaptı.

9- Bağcan'ın "İnce İnce Bir Kar Yağar" isimli türküsü, dünyaca ünlü oyun şirketi Electronic Arts'ın Skate 2 oyununda Mos Def uyarlamasıyla yer aldı.

10- Times Dergisi, kendisini "Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane Ve Tarihi Kadın Şarkıcılar" listesine dahil etti.