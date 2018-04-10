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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
10.04.2018 - 07:22, Son Güncelleme:

Zuckerberg açık açık özür diledi..

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Zuckerberg açık açık özür diledi..

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade vereceği oturumlar öncesinde Pazartesi günü Amerikalı milletvekilleriyle görüştü, kullanıcılarının verilerinin kötüye kullanılması nedeniyle özür diledi.

Mark Zuckerberg görüşmelerin gerçekleştiği ABD kongre binasında kendisiyle özdeşleşen siyah tişörtü ve kot pantolonu yerine koyu renkli bir takım elbiseyle görüntülendi. Zuckerberg'in özrünü içeren açıklama, 87 milyon kullanıcının bilgilerinin siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile izinsiz nasıl paylaşıldığına ilişkin bu hafta Kongre'deki ifadesinden önce geldi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin ticaretten sorumlu komisyonu tarafından paylaşılan metinde Zuckerberg, "Sorumluluklarımıza yeterince geniş bir açıdan bakmadık ve bu bir hataydı. Bu benim hatamdı ve özür dilerim" dedi.

Zuckerberg metinde ayrıca, "Bu araçların kötüye kullanılmasını önlemek için yeterince önlem almadığımız ortada. Bu sahte haberler için de geçerli, seçimlere yabancıların müdahalesi için de, nefret söylemi için de, (yazılım) geliştiriciler ve veri güvenliği için de" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALESİ DE SORULACAK

Salı günü başlayacak oturumlarda Zuckerberg'e, Rus operatörlerin 2016 ABD Başkanlık seçimleri sırasında sosyal platform üzerinden verdiği reklamlar da sorulacak.

Zuckerberg'in açıklamasında şirketin "Rusya'nın müdahalesini anlamada ve buna yanıt vermede çok yavaş olduğu ve daha iyi olmak için çabaladıkları" da belirtildi.

Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

Veri analiz şirketi, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışmıştı.

Facebook'un Cambridge Analytica skandalının ardından attığı adımlar yeterli bulunmazsa, Kongre'nin sosyal paylaşım sitesini düzenlemek için yasalar çıkarabileceği belirtiliyor.

Şirket, televizyonlar ve radyoların da yapmak zorunda olduğu gibi, platformda yayımlanan siyasi reklamları kimin verdiğini açıklamaya hazır olduğunu söylüyor.

Facebook Eylül ayında, Rusların ABD seçimlerinden önce ve sonra seçmenleri etkilemek için sahte isimler altında tartışmalı konular hakkında yazılar yazdıklarını, etkinlikler oluşturduklarını ve reklam satın aldıklarını açıklamıştı.

Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller Şubat ayında 13 Rusya vatandaşını ve 3 Rus şirketini sosyal medya üzerinden nifak yaymakla suçlamıştı.

Şirketin kullanıcılarının verilerine ilişkin politikaları, Federal Ticaret Komisyonu tarafından soruşturuluyor.

CAMBRIDGE ANALYTICA NEDİR?

Cambridge Analytica, 'tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen' iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi.

Şirket, tüketici verilerini analiz edip, davranış bilimini kullanarak kuruluşların pazarlama araçlarıyla hedef kitlesi olarak belirleyeceği kişileri tespit edebildiğini iddia ediyor.

Ana merkezi Londra'da olan Cambridge Analytica, SCL Group'un yan şirketi olarak 2013'te kuruldu. Tüm dünya genelinde benzer faaliyetler yürütüyor.

Şirketin kurucusu Alexander Nix, 'Contagious' adlı internet sitesine açıklamasında, kuruluş amaçlarının 'ABD Başkanlığı siyasi pazarındaki boşluğu doldurmak' olduğunu söylemiş ve bu boşluğun da Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'nin 2012 başkanlık seçimlerinde Demokrat rakiplerine karşı aldığı mağlubiyetle görünür hale geldiğini ifade etmişti.

Nix, "Demokratlar teknoloji devriminde öncülük ediyordu, veri analizleri ve dijital dünya ve Cumhuriyetçilerin rekabet etmekte başarısız olduğu alanlardı. Biz de bunu bir fırsat olarak gördük" demişti.

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