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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
06.03.2019 - 19:49, Son Güncelleme:

Zorla daireden çıkartıldı... Böyle hapse atıldı

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Zorla daireden çıkartıldı... Böyle hapse atıldı

Eski Özbektistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova, ev hapsi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

Zorla daireden çıkartıldı... Böyle hapse atıldı

Savcılar, Kerimova'nın yasak olmasına karşın defalarca internet kullandığını ve dairesinden ayrıldığını açıkladı.

46 yaşındaki Kerimova 2017'de, sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarından 10 yıl hapiz cezasına çarptırılmıştı. Ceza daha sonra 5 yıl ev hapsine çevrilmişti.

Gülnara Kerimova, bir zamanlar babasının halefi olacağı söylenen bir diplomattı ve başkent Taşkent'te kızının evinde yaşıyordu.

"ZORLA DAİREDEN ÇIKARTILDI"

IKerimova'nın İsviçreli avukatı Gregorie Mangeat Twitter'da yaptığı açıklamada, Kerimova'nın "zorla daireden çıkartıldığını ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" söyledi.

Savcıların yaptığı açıklamada, Taşkent'teki bir mahkemenin Kerimova'nın cezasının geri kalanını hapiste çekmesine hükmettiği belirtildi.

Savcılar, Kerimova'nın internet de dahil yasaklı iletişim yöntemlerini kullandığını, daireden ayrıldığını ve devlete ödenmesi gereken tazminatı ödemediğini söylüyor.

"ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN"

Gülnara Kerimova bir zamanlar Özbek siyasetinin önde gelen isimlerindendi. Özbekistan'ın İspanya Büyükelçiliği ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevlerini de yürütmüştü.

Kendi mücevher markasını da yaratan Kerimova, bir eğlence televizyonunu yönetiyor ve Googoosha sahne adıyla pop şarkıları söylüyordu.

Ancak Kerimova'nın 2014'te gözaltına alınmasından kısa süre sonra, babası ve ailesiyle arası açılmıştı. Yıllarca kamuoyu önünde görülmemiş, ülkeyi 27 yıl yöneten babası öldüğünde, cenaze törenine katılmamıştı.

Savcılar, Kerimova'nın İngiltere, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil 12 ülkedeki 1 milyar dolardan fazla serveti yöneten bir suç örgütüne üye olmakla suçlamıştı.

İslam Kerimov'un 2016'daki ölümünün ardından, devlet başkanlığı görevini, dönemin başbakanı Şevket Mirziyoyev devralmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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