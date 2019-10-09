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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zirveden Türkiye’ye kınama

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Zirveden Türkiye’ye kınama

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, ‘7’nci Yunan-Rum-Mısır buluşması’ çerçevesinde dün Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi ile bir araya geldi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerinden dışlanmasını hedefleyen zirvede enerjinin yanı sıra, güvenlik konuları ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Üçlü zirvede Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısındaki sondaj faaliyetleri kınandı ve bu faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Ayrıca Türkiye’nin Ege’deki faaliyetleri de kınandı. Miçotakis, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın (Rum Kesimi) Ekonomik Münhasır Bölgesi’ndeki (EMB) yasadışı faaliyetlerini ve Ege’deki tahrik edici davranışlarını açık bir şekilde kınadık” dedi. Türkiye, Rumların tek taraflı EBM ilanını tanımıyor. Anastasiadis de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinin barışı torpillediğini öne sürdü.

Öte yandan Türkiye’nin sondaj faaliyetleri, Yunanistan’ın girişimi ile AB Zirvesi gündemine dahil edildi. Yunan Başbakan Miçotakis, bugün Atina’da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bu konuyu ele alacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de, Kıbrıs Rum Kesimi’nin talebi üzerine bugün KKTC’nin kapalı Maraş kentini açma planını görüşecek.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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