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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL-KULİS HABER
27.03.2018 - 23:45, Son Güncelleme:

Zirvede gündem Yunan askerleriydi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Zirvede gündem Yunan askerleriydi

TÜRKİYE ile Avrupa Birliği’nin (AB) yaklaşık bir yıl aradan sonra en üst düzeyde buluşmasına olanak sağlayan ve önceki akşam Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılan toplantı, tarafların pozisyonlarındaki farklılıkların sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Aşılması gereken çok sayıda sorun varken AB kanadının toplantının büyük bölümünü Türk sınırını geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerin durumuna ayırması ise en dikkat çeken unsuru oluşturdu.

PASKALYA HEDİYESİ

Toplantıya katılan üst düzey bazı yetkililer, AB’nin Yunan askerler konusuna verdikleri önemin şaşırtıcı ve bir o kadar da abartılı düzeyde olduğu görüşünde. Gerek toplantıya ev sahipliği yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un gerekse AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in konunun üzerinde ısrarla durması ciddi gerginliğe neden oldu. Juncker’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Sen büyük bir lidersin. Karda kaybolan iki asker senin için tehlike değil. Bu askerlerin 8 Nisan’daki Paskalya Bayramı’nı evlerinde kutlamaları çok büyük bir jest olur” dediği belirtiliyor.

AB kanadının Yunan askerler üzerinde ısrarla durmasına Erdoğan’ın sert tepki gösterdiği de birçok kaynak tarafından teyit edildi. 15 Temmuz sonrası bazı askerlerin Yunanistan’a kaçtığını ve iade taleplerine olumsuz yanıt verildiğini hatırlatan Erdoğan, Yunan askerleri konusunun Türk yargısında olduğuna dikkat çekerek, “Ben adaletten büyük değilim” ifadelerini kullandı.

ZİRVE BİLMECESİ

Toplantının kafa karıştıran bir unsurunu ise AB ile Türkiye arasında yeni bir zirve vurgusu oluşturdu. Bulgaristan Başbakanı Borisov, “Haziranda bir kez daha buluşacağımızı ve konuları başlık başlık ele alıp netleştirip çözeceğimizi umuyorum” dedi. Dikkat çeken unsuru ise ne Tusk’un ne de Juncker’in toplantıda bu yönde mesaj vermemesi hatta Türk tarafının da bu yönde talepte bulunmaması oluşturdu. Toplantıda AB kanadının insan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve OHAL gibi konularda Türkiye’ye çok yükleneceği yönünde bir beklenti vardı. Ankara da ciddi bir hazırlık yapmıştı. Oysa AB kanadı şaşırtıcı bir şekilde bu konulara oldukça yüzeysel değindi. Basın toplantısındaki hava ise tam tersi yöndeydi ve AB kanadı özellikle de Tusk bu konuları öne çıkarmayı tercih etti.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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