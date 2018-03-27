Zirvede gündem Yunan askerleriydi

Aşılması gereken çok sayıda sorun varken AB kanadının toplantının büyük bölümünü Türk sınırını geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerin durumuna ayırması ise en dikkat çeken unsuru oluşturdu.

PASKALYA HEDİYESİ

Toplantıya katılan üst düzey bazı yetkililer, AB’nin Yunan askerler konusuna verdikleri önemin şaşırtıcı ve bir o kadar da abartılı düzeyde olduğu görüşünde. Gerek toplantıya ev sahipliği yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un gerekse AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in konunun üzerinde ısrarla durması ciddi gerginliğe neden oldu. Juncker’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Sen büyük bir lidersin. Karda kaybolan iki asker senin için tehlike değil. Bu askerlerin 8 Nisan’daki Paskalya Bayramı’nı evlerinde kutlamaları çok büyük bir jest olur” dediği belirtiliyor.

AB kanadının Yunan askerler üzerinde ısrarla durmasına Erdoğan’ın sert tepki gösterdiği de birçok kaynak tarafından teyit edildi. 15 Temmuz sonrası bazı askerlerin Yunanistan’a kaçtığını ve iade taleplerine olumsuz yanıt verildiğini hatırlatan Erdoğan, Yunan askerleri konusunun Türk yargısında olduğuna dikkat çekerek, “Ben adaletten büyük değilim” ifadelerini kullandı.

ZİRVE BİLMECESİ

Toplantının kafa karıştıran bir unsurunu ise AB ile Türkiye arasında yeni bir zirve vurgusu oluşturdu. Bulgaristan Başbakanı Borisov, “Haziranda bir kez daha buluşacağımızı ve konuları başlık başlık ele alıp netleştirip çözeceğimizi umuyorum” dedi. Dikkat çeken unsuru ise ne Tusk’un ne de Juncker’in toplantıda bu yönde mesaj vermemesi hatta Türk tarafının da bu yönde talepte bulunmaması oluşturdu. Toplantıda AB kanadının insan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve OHAL gibi konularda Türkiye’ye çok yükleneceği yönünde bir beklenti vardı. Ankara da ciddi bir hazırlık yapmıştı. Oysa AB kanadı şaşırtıcı bir şekilde bu konulara oldukça yüzeysel değindi. Basın toplantısındaki hava ise tam tersi yöndeydi ve AB kanadı özellikle de Tusk bu konuları öne çıkarmayı tercih etti.