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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriZırhlı araçtan otobana 175 bin dolar "yağdı"
GeriDünya Zırhlı araçtan otobana 175 bin dolar "yağdı"
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Dünya
AA
11.07.2019 - 01:16, Son Güncelleme:

Zırhlı araçtan otobana 175 bin dolar "yağdı"

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ABD'nin Georgia eyaletinde seyir halindeki zırhlı para aracından otobana 175 bin dolar saçıldığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Atlanta şehrinin kuzeyindeki 285 nolu otobanda seyahat eden zırhlı para aracının kapısı açılınca taşıdığı paralar etrafa saçıldı.

Zırhlı aracın arkasında seyreden diğer şoförler de araçlarını kenara çekerek, etrafa saçılan dolarları yakalamaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis, zırhlı araç personelinin olayı fark edene kadar 175 bin doların yola saçıldığını ve otobana yayılan paraların çoğunun diğer şoförler tarafından toplandığını belirtti.

Zırhlı araçtan otobana 175 bin dolar yağdı

Olayı araştıran Dunwoody Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Robert Parsons, yaptığı açıklamada, zırhlı araçtan saçılan paraları toplamanın suç olduğu uyarısında bulunarak, "Elimizde sosyal medyada paylaşılan görüntüler var. Bu kişilerin, polisin kapılarını çalmasını beklemeden, topladıkları paraları bir an önce teslim etmelerini bekliyoruz." dedi.

Parsons, şimdiye kadar sadece iki kişinin, ellerindeki 2 bin 100 ve 500 doları iade ettiğini bildirerek plakalarından tespit edilecek diğer şoförlerin hırsızlıkla suçlanacağını dile getirdi.

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