Zıplatmayan yeni nesil ay kıyafeti
NASA, Ay’a 2024’te insanlı seferler düzenlemeyi hedefleyen Artemis misyonunda kullanılacak yeni nesil astronotA giysilerini tanıttı.
Etkinlikte “Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi” ve “Orion Personel Kurtarma Sistemi” adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı. NASA’dan yapılan açıklamada kıyafetlerin ‘bir kadın ve bir erkek astronot için’ özel olarak tasarlandığını duyuruldu. Daha önce NASA’nın Apollo görevleri için üretilen giysilerin geliştirilmiş hali olan bu tasarımın en belirgin özelliği, astronotların istekleri dışında zıplamalarını engellemek. NASA, 2024 Artemis Misyonu’yla uzaya ilk kez kadın astronot gönderecek.
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