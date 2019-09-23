Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe'nin ölüm nedeni açıklandı
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin "ilerlemiş kanser" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Zimbabve devlet gazetesi Herald'ın haberine göre, Mugabe "ilerlemiş kanser" nedeniyle yaşamını yitirdi.
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe, 6 Eylül'de 95 yaşında hayatını kaybetmişti.
Mugabe, 2017'de yapılan askeri müdahale ile yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.
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