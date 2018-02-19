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    Zeytin Dalı’na bir destek de Lahey’den

    AA
    19.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Hollanda’nın Lahey kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla ”TSK’ye destek, PKK’yı protesto” yürüyüşü düzenlendi.

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    • Zeytin Dalı’na bir destek de Lahey’den
    • Zeytin Dalı’na bir destek de Lahey’den
    • Zeytin Dalı’na bir destek de Lahey’den
    • Zeytin Dalı’na bir destek de Lahey’den

    TÜRKİYE’nin Lahey Büyükelçiliği karşısındaki Malieveld Meydanı’nda başlayan yürüyüşe, çoğu gençlerden oluşan grup ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Yürüyüşe katılan Türk vatandaşları tekbir getirip, “Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir”, “Kahrolsun PKK, terörist PKK”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Ne mutlu Türk’üm diyene” ve “Vatan sana canım feda” sloganları attı.

    Yürüyüşte çok sayıda polis görev aldı. Yaklaşık bir saat süren yürüyüş, başladığı yerde son buldu.

    TAKSİCİYİ DARP ETMİŞLERDİ
    PYD/PKK yandaşları, geçen ay başkent Amsterdam’da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda üç hafta önce yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.
    PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa’da birçok camiye de saldırı düzenlemişti.

    Etiketler: avrupadan haberler , HOLLANDA , Lahey , Zeytin Dalı , DESTEK
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