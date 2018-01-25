Zeytin Dalı harekatı... Ruslar o bölgeden de çekildi

Ruslar, terör örgütü PKK-PYD işgalindeki Afrin’in, Esad bölgesine çıkış kapısı olan Tel Rıfat’tan da dün itibariyle çekildi. Rejim kontrolündeki Nubl-Zehra’ya geçen 80 civarındaki Rus askeri, böylece Afrin’den tamamıyla çekilmiş oldu.

Bu arada İdlib kuzeyinde gözlem noktaları oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep’in 25 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Halep yakınlarındaki El Iys köyünde gözlem noktası oluşturan Mehmetçik, böylece PKK’lı teröristleri güneyden biraz daha çembere almış oldu.

Öte yandan, Afrin’de köşeye sıkışan teröristler bir yandan kuzeydeki üslere sızma ve saldırı girişiminde bulunurken bir yandan da İdlib kuzeyindeki TSK noktalarının bulunduğu bölgelere saldırmak istedi. İdlib-Afrin sınırındaki Dar’ed Izze ve Salve’ye TSK üslerine yakın noktalara havanlı saldırıda bulunan teröristlerin tacizi herhangi bir zayiata yol açmadı. Yeni Şafak