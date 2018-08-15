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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
15.08.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

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Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

Süper zenginler arasında başlayan yeni moda "kriyojeni" yani "vücut dondurma" çılgınlığı devam ediyor.

İleride kullanılmak üzere beynin ya da vücudun çeşitli parçalarının  dondurulması işlemi olarak bilinen "kriyojeni" yani "vücut dondurma" çılgınlığı yurt dışında zenginler arasında oldukça rağbet görüyor. Vücudun -196 derecede muhafaza edilip dondurulduğu işlem, ölümü yenmenin bir yolu olarak görülüyor. Gelecekte de yaşamak ümidiyle yaklaşık 800 bin TL'ye 200 yıllığına beyinlerini ve vücudun diğer kısımlarını donduran iş adamları ve zenginler, ileride uyandırılmaları halinde yeni bir yaşama başlayacağına inanıyor. Vücut dondurma çılgınlığı dış ülkelerde giderek artmış durumda.

 

 VÜCUDUNU DONDURMAK İSTEYEN 1000 ÜYE VAR 

Hizmet iki ana ABD kuruluşu tarafından sunuluyor. Arizona'da Alcor ve Michigan'daki Cryonics Enstitüsü tarafından dondurma işlemleri gerçekleştiriliyor. Kuruluşlardan sadece Alkor'un bu işlem için ödeme yapan 1000 üyesi var.

   Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen ve beyin dondurma çılgınlığına katılan İngiliz bir adam, “Daha heyecan verici bir şey düşünemiyorum” diye konuştu. “Bunun için biraz para yatırırdım ve 200 veya 2.000 yıl sonra uyanıp yepyeni bir hayat yaşayabilirim diye düşündüm." diye ekleyen adam oldukça umutlu fakat birçok uzman, kalp ve böbrek gibi organlar hiçbir zaman başarılı bir şekilde dondurulamadığı için işlemde başarı umudu olmadığını söylüyor.

Uygulamayı destekleyenler, beyin dondurma işlemini mucizevi bir uygulama olarak görüyorlar; tıp bilimi yıllar sonra yeterince ilerlediğinde, donmuş bedenlerin gelecekte yeniden canlandırılabileceğini umuyorlar.

 

Zenginlerin yeni akımı Beyinlerini donduruyorlar

 

149 ÖLÜ BEDEN TESİSTE

Uygulamayı hizmete sunan şirketin tesislerinde şu ana kadar dondurulup depolanmış 149 ölü beden var. İşlem, sadece beden yasal olarak ölü ilan edildiğinde gerçekleşebiliyor. Uzmanlar, ideal dondurma işleminin kalbin durmasından 2 dakika sonra başlaması gerektiğini ve 15 dakikadan fazla süre geçtiğinde dondurmanın başarısız olacağını söylüyorlar.

Ayrıca, kriyoneji" yani vücut dondurma işleminin başarı şansı olmadığını düşünen de bir çok uzman var.

 

Zenginlerin yeni akımı Beyinlerini donduruyorlar

 

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