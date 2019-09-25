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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
25.09.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Zelenskiy: Trump’la görüşmemiz 'özel ve gizli'

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Zelenskiy: Trump’la görüşmemiz 'özel ve gizli'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için resmi girişimde bulunduklarını duyurdu.

ABD’li CNN televizyonu BM toplantıları için New York’ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin konuyla ilgili soruya, "Trump ile görüşmemiz özel ve gizli" şeklinde cevap verdiğini duyurdu.

Temsilciler Meclisinin Demokrat vekilleri ile görüştükten sonra basına açıklamalarda bulunan Pelosi, Trumpın görevden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını duyurdu. Pelosi bu girişime gerekçe olarak da Trumpın Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ve 2020 başkanlık seçimlerindeki siyasi rakibi ’Joe Bidenin Ukraynada araştırılmasını istediği’ telefon görüşmesini gösterdi. Pelosi açıklamasında, Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLIK TACİZİ!"

Trump, ise Pelosinin açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden Bugün Birleşmiş Milletlerde (BM) önemli bir gün, bir sürü çalışma ve başarı var, ancak Demokratlar kasıtlı olarak bunu cadı avı gibi gösterip, son dakika açıklamalar geçerek bunu mahvetmek istiyorlar. Ülkemiz için çok kötü.ÿTelefon görüşmesinin transkriptini bile görmediler. Başkanlık tacizi! açıklamalarında bulunarak tepki gösterdi.

Ayrıca, Trump açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Ukrayna hükümetinden telefon görüşmesinin transkriptini yayımlamak için izin aldığını duyurdu.

'BIDEN' İDDİALARI

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın Zelenskiy ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde, Ukraynada Bidenin oğlu Hunter Bidenin ülkedeki iş anlaşmalarının araştırılmasını istediği öne sürülmüştü.

Öte yandan, Demokratlar ise Trumpın 2020 başkanlık seçimlerindeki siyasi rakibi Bidene zarar verme peşinde olduğunu belirterek, bu duruma tepki göstermişlerdi.

TRUMP İLE GÖRÜŞMEMİZ ’ÖZEL’ VE ’GİZLİ’

ABDli CNN televizyon kanalı, New Yorkta bulunan Ukraynalı liderin konuyla ilgili yöneltilen soru karşısında, Trump ile telefon görüşmesinin ’özel ve gizli’ olduğunu söylediğini aktardı.

CNNnin haberinde, Zelenskiynin, ABDnin eski Başkan Yardımcısı Joe Bidene yönelik yolsuzluk soruşturması yürütülmesi karşılığında Trumpın Ukraynaya askeri yardım sözü verdiği iddiasıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Haberde, Ukraynalı liderin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümünün yayımlanmasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise, Göreceğiz yanıtını verdiği belirtildi.

BANA KİMSE BASKI YAPAMAZ

Zelenskiynin, 74üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Rus gazetecilere yaptığı açıklamada ise, Trump ile telefon görüşmesiyle ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine, Ben bağımsız bir ülkenin başkanıyım, dolayısıyla bana kimse baskı yapamaz. Tek bir kişi dışında. O da 6 yaşındaki oğlum dediği belirtildi.

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