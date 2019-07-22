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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zelenski’nin ikinci zaferi

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Zelenski’nin ikinci zaferi

Ukrayna’da halk, üç ay önce Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan komedyen Zelenski’nin feshettiği parlamentoyu yeniden şekillendirmek için dün sandığa gitti. Erken seçimlerden Zelenski’nin partisi açık farkla birinci çıksa da Anayasal çoğunluğu elde edemedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’nin ‘Halkın Hizmetkarı’ partisi erken genel seçimleri açık farkla önde bitirdi. Böylece Zelenski, küçük ortaklık ile meclisi kontrolü altına alma ve köklü reform süreci başlatabilme imkanı elde etmiş oldu.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre 6 ay önce adı bile bilinmeyen Vladimir Zelenski’nin kurduğu “Halkın Hizmetkarı” partisi yüzde 44 oy toplayarak ülkenin birinci siyasi gücü oldu. Rusya yanlısı ‘Hayat İçin’ partisi yüzde 12 oy ile bir kez daha ana muhalefet rolünü üstlendi. Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun düne kadar iktidarda bulunan “Avrupa Dayanışması” partisi yüzde 9 oyla üçüncü sıraya yerleşti. Zelenski’nin izinden giden ve ses sanatçıları tarafından kurulan “Ses” partisi ise yüzde 6 oyla barajı aşarak meclise girme şansı elde eden son parti oldu. Ukrayna’da yüzde 5 seçim barajı uygulanıyor.

DOKUNULMAZLIK KALKIYOR

İlk sonuçların ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Zelenski, “Ukrayna halkının bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak hazırladığım yasaların Meclis’te süratle kabul edilmesinin yolu açılmış oluyor. İlk iş olarak Ukrayna Başsavcısını değiştirmeyi planlıyorum. Ayrıca milletvekili dokunulmazlığı diye bir şey olmaması için yasal süreç başlatılacak. Ülkemizde, doğu illerdeki savaşı sona erdirmek ve Rusya’da tutuklu bulunan vatandaşlarımızın serbest bırakılması birinci önceliğimiz. Yolsuzlukla mücadele etmek de bir diğer önceliğimiz. Bu beladan kurtulmadan ülkemizin ileri gidemeyeceği ortada” diye konuştu.

ANAYASAL ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMADI

Zelenski’nin partisi seçimden galip çıksa da parlamentoda anayasal çoğunluğu elde edemedi. Cumhurbaşkanı’nın ilk aşamada “Ses” partisi ile küçük ortaklık kurması bekleniyor. Anayasal çoğunluk için gereken 300 sandalyeye ulaşmak için Zelenski’nin bağımsızlardan da 35 milletvekilini saflarına çekmesi gerekecek.

SEÇİME NASIL GİDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Zelenski, mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,22 oy alarak zafer kazanmış, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz’da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

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