Zelenski Ukrayna’da tarih yazıyor
UKRAYNALI komedyen Vladimir Zelenski (41), üç ay önceki cumhurbaşkanlığı zaferinin ardından bu kez de Halkın Hizmetkârı Partisiyle parlamentoda çoğunluğu yakalayıp tek başına iktidar olmaya çok yaklaştı.
Önceki günkü erken genel seçimlerde oyların yüzde 42.5’ini alan parti, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ukrayna’da tek başına iktidar olma hakkı kazanan ilk parti olabilir. Kesin olmayan sonuçlara göre Rusya yanlısı Hayat İçin Partisi oyların yüzde 13’ünü, eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun Avrupa Dayanışması yüzde 9’unu, eski kadın Başbakan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisi yüzde 8’ini, rock müziği sanatçısı Svyatoslav Vakarçuk’un Ses Partisi ise yüzde 6.5’ini aldı.
ROCK YILDIZI İLE İŞBİRLİĞİ
Zelenski’nin partisinin hükümet kurmak ve kanun çıkartmak için 226 vekile ihtiyacı varken, Cumhurbaşkanı’nın istediği anayasal değişikliklerin yapılması için 300 vekil gerekiyor. Zelenski’nin anayasal değişikliği yapma imkânına sahip olmak için ünlü müzisyen Svyatoslav Vakarçuk’un partisiyle işbirliğine gitmesi oldukça muhtemel. Nitekim Zelenski, “Seçimlerden önce de biz Halkın Hizmetkârı Partisi olarak Ses Partisi lideri Vakarçuk’a gücümüzü birleştirelim önerisinde bulunmuştuk. Sandıktan çıkan sonuçlar böyle bir ittifakın mümkün olacağını gösteriyor” dedi. Zelenski’nin ittifak önerisine Vakarçuk ise “İktidar partisiyle koalisyon kurmaya sıcak bakıyoruz. Yakında Zelenski ile görüşeceğiz” şeklinde yanıt verdi.
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