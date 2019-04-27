Zelenski seçim stresini Bodrum’da atıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercih ediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriZelenski seçim stresini Bodrum’da atıyor
GeriDünya Zelenski seçim stresini Bodrum’da atıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Zelenski seçim stresini Bodrum’da atıyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Zelenski seçim stresini Bodrum’da atıyor

Ukrayna’da geçen hafta yeni devlet başkanı seçilen Volodimir Zelenski (41), ailesiyle Bodrum’da tatil yapıyor.

Kiev’den alınan son bilgilere göre, Zelenski’nin yöneticisi olduğu ‘Kvartal-95’ grubu 30 Nisan ile 7 Mayıs arasında Güvercinlik koyundaki bir otelde genelde Ukrayna’dan misafirlerin izleyeceği “Veselo” (Neşe) festivalini organize ediyor. ‘Kvartal-95’ grubu söz konusu festivali 15 yıldan bu yana Türkiye’de yapıyor.

Zelenski’nin Türkiye’ye tatile gitmesi ülkesinde farklı tepkilere yol açtı. Sosyal ağlardaki yorumlarda, “Rusya Donbas bölgesinde pasaport dağıtmaya başlayarak sessiz ilhak gerçekleştirirken bizim lider tatile gidiyor” gibi eleştiriler yer aldı. Zelenski’yi savunanlar ise “Adam seçildi, ancak yemin ederek göreve başlamadı. Kiev’de kalsa da zaten bir işe yaramayacaktı” dedi. Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Zelenski yüzde 73.22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko yüzde 24.45’te kalmıştı.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Dışişleri'nden Sevakin Adası açıklaması

Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'nin kararına kınama

Polis aracından düşen zanlı kaçtı, olay anı kameraya yansıdı