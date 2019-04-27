Zelenski seçim stresini Bodrum’da atıyor
Ukrayna’da geçen hafta yeni devlet başkanı seçilen Volodimir Zelenski (41), ailesiyle Bodrum’da tatil yapıyor.
Kiev’den alınan son bilgilere göre, Zelenski’nin yöneticisi olduğu ‘Kvartal-95’ grubu 30 Nisan ile 7 Mayıs arasında Güvercinlik koyundaki bir otelde genelde Ukrayna’dan misafirlerin izleyeceği “Veselo” (Neşe) festivalini organize ediyor. ‘Kvartal-95’ grubu söz konusu festivali 15 yıldan bu yana Türkiye’de yapıyor.
Zelenski’nin Türkiye’ye tatile gitmesi ülkesinde farklı tepkilere yol açtı. Sosyal ağlardaki yorumlarda, “Rusya Donbas bölgesinde pasaport dağıtmaya başlayarak sessiz ilhak gerçekleştirirken bizim lider tatile gidiyor” gibi eleştiriler yer aldı. Zelenski’yi savunanlar ise “Adam seçildi, ancak yemin ederek göreve başlamadı. Kiev’de kalsa da zaten bir işe yaramayacaktı” dedi. Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Zelenski yüzde 73.22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko yüzde 24.45’te kalmıştı.
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