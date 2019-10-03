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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zelenski bu defa Ukrayna’yı karıştırdı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Zelenski bu defa Ukrayna’yı karıştırdı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Rusya yanlısı ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk bölgesinde çözüm bulmak için ortaya konan yol haritasını kabul etmesi ülkeyi karıştırdı. Ukraynalı milliyetçiler, “Rusya’ya teslim oluyor” diyerek Zelenski’yi ihanetle suçladı.

ABD Başkanı Trump ile telefon konuşmasıyla gündemde olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bu kez ülkesinin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla yaşanan krizin aşılması için sunulan yol haritasını kabul ettiği gerekçesiyle hedef tahtasında...

Zelenski, Ukrayna’ya barış getirmeyi öncelikli vaadi olarak sunmuştu. Ve önceki gün Zelenski yönetimi, Almanya ve Fransa’nın arabuluculuğunda ‘Steinmeier formülü’ adı verilen yol haritasını kabul etti. 2016’da o dönemde Almanya Dışişleri Bakanı olan şimdiki Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in sunduğu plan, Ukrayna’nın doğusunda serbest ve adil seçimlerin yapılmasını, AGİT tarafından teyit edilmesini ve buraya özel statü tanınmasını öngörüyor. Zelenski, seçimlerin ancak ayrılıkçı bölgelerdeki ‘güçlerin’ çekilmesi halinde gerçekleşebileceğini, silah namlusu altında seçim olmayacağını söyledi. Ukrayna bölgede Rus askerlerinin olduğunu iddia etse de Moskova bunu kabul etmiyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Zelenski’nin bu adıma onay vermesiyle Kiev’de yer yerinden oynadı. Aşırı milliyetçi gruplar başkent Kiev’de cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanarak Zelenski görevinden indirilene kadar süresiz protesto eylemi başlattı. Ulusal Cephe lideri Andrey Beletski meydanda konuşarak “Zelenski, Steinmeier belgesini onaylayarak bizi rezil etti. Saldırgan Rusya’ya karşı ülkemizi savunan ve hayatlarını veren 16 bin askerimize yapılabilecek en büyük hainliği yaptı. Rusya’ya teslim oluyor” dedi. Milliyetçi cepheden bir başka lider Yuriy Sirotyuk ise Zelenski’yi vatana ihanetle suçlayarak “Zelenski, vatanı Ukrayna’ya ihanet etmiştir. Görevinden azledilmesine kadar meydanda kalacağız” diye konuştu.

BİLGİ NOTU

Volodimir Zelenski, televizyon dizisinde devlet adamını canlandırırken gerçek hayatta da cumhurbaşkanı seçilmişti. Zelenski’den 2020 seçimlerinde rakibi olması muhtemel Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açmasını istediği ortaya çıkan ABD Başkanı Trump hakkında azil süreci başlatılmıştı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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