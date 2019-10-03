Zelenski bu defa Ukrayna’yı karıştırdı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Rusya yanlısı ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk bölgesinde çözüm bulmak için ortaya konan yol haritasını kabul etmesi ülkeyi karıştırdı. Ukraynalı milliyetçiler, “Rusya’ya teslim oluyor” diyerek Zelenski’yi ihanetle suçladı.
ABD Başkanı Trump ile telefon konuşmasıyla gündemde olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bu kez ülkesinin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla yaşanan krizin aşılması için sunulan yol haritasını kabul ettiği gerekçesiyle hedef tahtasında...
Zelenski, Ukrayna’ya barış getirmeyi öncelikli vaadi olarak sunmuştu. Ve önceki gün Zelenski yönetimi, Almanya ve Fransa’nın arabuluculuğunda ‘Steinmeier formülü’ adı verilen yol haritasını kabul etti. 2016’da o dönemde Almanya Dışişleri Bakanı olan şimdiki Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in sunduğu plan, Ukrayna’nın doğusunda serbest ve adil seçimlerin yapılmasını, AGİT tarafından teyit edilmesini ve buraya özel statü tanınmasını öngörüyor. Zelenski, seçimlerin ancak ayrılıkçı bölgelerdeki ‘güçlerin’ çekilmesi halinde gerçekleşebileceğini, silah namlusu altında seçim olmayacağını söyledi. Ukrayna bölgede Rus askerlerinin olduğunu iddia etse de Moskova bunu kabul etmiyor.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Zelenski’nin bu adıma onay vermesiyle Kiev’de yer yerinden oynadı. Aşırı milliyetçi gruplar başkent Kiev’de cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanarak Zelenski görevinden indirilene kadar süresiz protesto eylemi başlattı. Ulusal Cephe lideri Andrey Beletski meydanda konuşarak “Zelenski, Steinmeier belgesini onaylayarak bizi rezil etti. Saldırgan Rusya’ya karşı ülkemizi savunan ve hayatlarını veren 16 bin askerimize yapılabilecek en büyük hainliği yaptı. Rusya’ya teslim oluyor” dedi. Milliyetçi cepheden bir başka lider Yuriy Sirotyuk ise Zelenski’yi vatana ihanetle suçlayarak “Zelenski, vatanı Ukrayna’ya ihanet etmiştir. Görevinden azledilmesine kadar meydanda kalacağız” diye konuştu.
BİLGİ NOTU
Volodimir Zelenski, televizyon dizisinde devlet adamını canlandırırken gerçek hayatta da cumhurbaşkanı seçilmişti. Zelenski’den 2020 seçimlerinde rakibi olması muhtemel Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açmasını istediği ortaya çıkan ABD Başkanı Trump hakkında azil süreci başlatılmıştı.
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