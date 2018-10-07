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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.10.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Zehirli zarf şoku!

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Zehirli zarf şoku!

ABD’nin Utah eyaletinde geçen çarşamba zehirli risin maddesini içeren Hint yağı tohumlarını zarf içinde postaladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Amerikalı, bu zarflardan ABD Başkanı Trump’a, Rusya lideri Putin’e ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e gönderdiğini açıkladı.

Utah Federal Eyalet Mahkemesi’ne dün ulaşan belgelerden anlaşıldığı üzere daha önce ABD Donanması’nda görev yapan ve 2002’de istifa eden ABD’li William Clyde Allen’in ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdiği zarf, güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Zarftaki adresi takibe alan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) mensupları Allen’in evine gelerek arama yaptı ve Amerikalıyı sorguya çekti.

‘AMACIM MESAJ GÖNDERMEKTİ’

Allen’in verdiği ifadede, zehirli tohumları yerleştirdiği zarfları Trump’ın yanı sıra ABD Savunma Bakanı James Mattis’e, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral John Richardson’a ve FBI Direktörü Christopher Wray’e gönderdiğini aktardı. Belgelerden anlaşıldığı üzere, Allen’in aynı zarflardan ABD Adalet Bakanı’na, ABD Başsavcısı’na ve ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e gönderdiğini ifade ettiği anlaşıldı.

Allen, yaptıklarının devlet yetkililerine ‘mesaj gönderme’ isteğinden kaynaklandığını belirtti, ancak bunun nasıl bir mesaj olduğunu somut bir şekilde açıklamadı. Amerikalı, saydığı tüm kişilerin adreslerini İnternette bulduğunu, ayrıca Hint yağı tohumlarını da İnternet üzerinden satın aldığını ifade etti.

Zehirli madde kullanmakla suçlanan Allen’a onlarca yıl hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Amerikalı daha önce de güvenlik güçlerinin takibine takılmıştı. Haberlere göre kendisi 3 yıl önce FBI’a ABD Başkanı’nı öldürme tehdidi içeren bir mektup göndermiş, geçen yılsa ABD Hava Kuvvetleri’nin Teksas eyaletinde yer alan bir üssüne terör saldırısı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. (Sputnik)

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