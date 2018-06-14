Duyurdular! Zehirli protein faciası son anda önlendi...
Alman savcıları, zehirli protein saldırısı hazırlığındaki şahsı yakaladıklarını bildirdi.
Almanya Federal Savcıları, dün yakaladıkları 29 yaşındaki Tunuslunun Mayıs ayından beri zehirli protein yapma hazırlığında olduğunu, internetten malzemeler sipariş ettiğini söyledi.
Savcılar, Tunuslunun zehirli toksini yapmayı başardığını, araştırmacıların Köln'deki apartmanında buldukları zehirli toksini şahsın nasıl kullanacağını bulmaya çalıştıklarını ifade etti.
Savcılar, şüphelinin herhangi bir örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığının bilinmediğini bildirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle