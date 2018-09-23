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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.09.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Zehir zemberek sözler: Çok iyi biliyoruz

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Zehir zemberek sözler: Çok iyi biliyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söyledi.

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  • İran’da askeri geçit törenine silahlı saldırı
  • İran’da askeri geçit törenine silahlı saldırı
  • İran’da askeri geçit törenine silahlı saldırı
  • İran’da askeri geçit törenine silahlı saldırı
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Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

BM toplantısının her ülkenin görüşünü açıklaması için bir fırsat olduğunu dile getiren Ruhani, İran'ın da bölgesel ve uluslararası konulardaki görüşlerini aktarma imkanı bulacağını belirtti.

Ziyaretinde Avrupa ve Asya devlet başkanlarıyla görüşmeler yapacağını, Suriye, Irak ve Yemen gibi konularda da dost ülkelerle fikir alışverişinde bulunacaklarını aktaran Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından en az maliyetle çıkabilmek için çaba göstereceklerini ifade etti.
Ruhani, bu kapsamda Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de 4 1 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla nükleer anlaşmayı görüşeceğini kaydetti.

İran’da askeri geçiş töreni sırasında terör saldırısı
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Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki silahlı terör saldırısına ilişkin ise Ruhani, saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini", "İran'ın bu saldırıya asla göz yummayacağını" söyledi.

Bu örgütlerin İran-Irak savaşında aynı isimlerle Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin tarafından desteklendiğini İran'a yönelik saldırı düzenlediğini
savunan Ruhani, "Bu katliamı gerçekleştirenler, işgalcilerin yolundadır." dedi.

Ruhani, söz konusu örgütlerin İran-Irak savaşında Irak'ta kaldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Saddam hayattayken ona çalışıyorlardı. Ancak Saddam öldükten sonra başka bir devlete çalışmaya başladılar. Körfez'deki bir devlet onları maddi, askeri ve siyasi olarak desteklemekte ve kollamaktadır."

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı.

İran’da askeri geçiş töreni sırasında terör saldırısı
İran’da askeri geçiş töreni sırasında terör saldırısı
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