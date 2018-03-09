Zehir, hediye olarak mı geldi
İNGİLTERE’nin Salisbury kentinde baygın halde bulunan ve sinir gazından etkilendiği kesinleşen eski Rus ajan Sergey Skripal (66) ile kızı Yulya’nın (33) durumu ciddiyetini korurken, saldırının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
İngiltere için de bir süre ajanlık yaptığı ortaya çıkan emekli Rus albayı ve kıznın, yiyeceklerine ya da içeceklerine eklenen bir madde sonucu zehirlendikleri ihtimali üzerinde ağırlıklı olarak duruluyor. İkiliyi komaya sokan sinir gazının, Skripal’ın bir arkadaşının, kızı Yulia aracılığıyla kendisine gönderdiği bir hediye olabileceği de öne sürülüyor. Bu teoriye göre, ikili yemek yedikleri ya da alışveriş yaptıkları sırada bu hediye paketini açarak sinir gazından etkilendi. Yulia, olaydan birkaç gün önce Rusya’dan İngiltere’ye gelmişti.
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