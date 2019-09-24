Zayıflama hapı hakim önünde
Fransa’da 2 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulan Mediator adlı zayıflama ilacının davası dün başladı.
Fransa’nın büyük ilaç firmalarından Servier’in ürettiği zayıflama ilacının, yan etkilerinin kullanıcılardan gizlenmesiyle 2 bin kişinin ölümünün yanı sıra birçok kişinin de ömür boyu sakat kalmasına neden olduğu iddia ediliyor. Başta diyabet için kullanılan ilaç, kilo vermeye yardımcı olması nedeniyle birçok doktor tarafından diyet ilacı olarak hastalara yazıldı. Fransa’da 30 yıl satışta kaldıktan sonra 2009 yılında piyasadan kaldırılan ilacın, İtalya ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesinde satışı yasaklanmıştı.
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