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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
19.08.2018 - 23:31, Son Güncelleme:

Zarif’ten ABD’ye ‘darbe’ mesajı: Bir daha asla

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Zarif’ten ABD’ye ‘darbe’ mesajı: Bir daha asla
Cevad Zarif

ABD’nin Tahran’a yönelik yaptırımları denetlemek için İran Çalışma Grubu kurmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “65 yıl önce ABD, İran’daki demokratik hükümeti devirdi. Şimdi aynı hayali kuruyor. Bir daha asla” dedi.

İRAN Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran devletini devirmek için ‘İran Çalışma Grubu’ oluşturduğunu savunarak, bu çabanın başarısız olacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik yaptırımları denetlemek için oluşturulan İran Çalışma Grubu’nun başına ABD’nin İran özel temsilcisi Brian Hook’un getirildiğini açıklamıştı. ABD’nin söz konusu hamlesine yönelik dün Twitter’dan açıklama yapan Zarif, “65 yıl önce bugün, ABD, diktatörlüğü geri getirerek ve sonraki 25 yıl boyunca İran halkına boyun eğdirerek halk tarafından seçilen Dr. (Muhammed) Musaddık’ın demokratik hükümetini devirdi. Şimdi bir ‘Çalışma Grubu’ baskı, yanlış bilgi ve kışkırtma ile aynı şeyi yapmanın hayalini kuruyor. Bir daha asla” ifadesini kullandı.

ÇALIŞMA GRUBU
ABD’nin İran Özel Temsilcisi Hook, İran Çalışma Grubu’nun başına atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Tutumunu değiştirmezse yükümlülük İran rejimine aittir” demişti. Brian Hook’un ABD’nin Avrupa ve Asyalı müttefiklerinin kasım ayı itibarıyla İran’dan petrol ithalatını durdurmaları için büyük bir çaba sarf ettiği biliniyor. Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ise ABD’nin kasım ayında İran petrolüne yönelik başlatacağı ekonomik ambargoya çözüm arandığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Ali Larijani de 19 Ağustos 1951 darbesinin ABD’ye güvenilemeyeceğinin en iyi tarihi kanıtı olduğunu söyledi. IRNA ajansına göre Larijani, “19 Ağustos darbesi ve onun yerine kukla totaliter rejim getirmek gibi karanlık bir siciliniz varken nasıl İran halkının özgürlüğünden bahsetmeye cesaret edersiniz. Amerikalılar yaptırım uyguluyor, ama özgürlük, insan hakları, küresel ve yerel güvenliği desteklediklerini söylüyorlar” dedi.

BİLGİ NOTU
1951 yılında İran Başbakanı olarak göreve gelen Muhammed Musaddık, İran petrolünü millileştirme kararı almasının ardından İngiltere ve ABD’nin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Amerikan Haber Alma Teşkilatı (CIA), 1953’te Musaddık’a yönelik darbe girişimini organize ettiğini yıllar sonra itiraf etmişti. Musaddık devrilmiş, yerine Pehlevi hanedanı getirilmişti. ABD’nin 1953’te ağustosun üçüncü haftasında başlayan darbe sürecinin 65’inci yıldönümünde ‘İran Çalışma Grubu’ hamlesinde bulunması ‘dikkat çekici’ olarak yorumlandı.

Zarif’ten ABD’ye ‘darbe’ mesajı: Bir daha asla

YENİ SAVAŞ UÇAĞI
İran Savunma Bakanı Tümgeneral Amir Hatemi, İran ordusunun ülkede üretilen bir savaş uçağını kısa süre sonra halka tanıtacağını duyurdu. İran ordusuna yeni katılacak savaş uçağının, çalışmaları gizlilik içinde yürütülen ‘Kahir F-313’ olması bekleniyor. Press TV kanalına konuşan Hatemi, “Birkaç aşamayı geçen bir uçak Savunma Endüstrisi Günü’nde takdim edilecek ve insanlar yakın mesafeden uçan uçağı ve yapımında kullanılan ekipmanı görme imkânına sahip olacak” ifadesini kullandı.

Savunma Endüstrisi Günü, 22 Ağustos’takutlanacak. Çift motorlu ve bir pilotluk yeri bulunan F-313, kısa pistlere iniş yapma özelliğine sahip. Düşük irtifada uçma özelliğine sahip uçağın, hava desteği ve gözetleme görevleri için de uygun olabileceği ifade edildi.

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